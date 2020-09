Autoroute 15, Brossard, Candiac et La Prairie - Poursuite d'un chantier d'asphaltage : fermetures de nuit de l'autoroute 15 cette semaine

LONGUEUIL, QC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que la poursuite d'un chantier d'asphaltage sur l'autoroute 15 entraînera des fermetures de nuit de l'autoroute, entre le boulevard Matte à Brossard et l'autoroute 30 à Candiac. Elles sont prévues entre le 23 et le 27 septembre, une direction à la fois. Comme annoncé précédemment, les travaux se déroulent uniquement de soir et de nuit en plus de se diviser en plusieurs phases afin de limiter les répercussions sur la circulation. Toutes les voies de circulation demeureront disponibles le jour.

Entraves à prévoir du 23 au 27 septembre

Mercredi 23 septembre, de 20 h au lendemain à 5 h

Jeudi 24 septembre, de 20 h 30 au lendemain à 5 h

Autoroute :

Fermeture de l'autoroute 15 en direction sud , entre les boulevards Matte et Montcalm

Bretelles :

Fermeture de la bretelle menant du boulevard Matte à l'autoroute 15 en direction sud

Fermeture des bretelles de sortie et d'entrée de la rue du Quai à La Prairie

Fermeture de la bretelle de sortie n o 46 ( Salaberry) de l'autoroute 15 en direction sud

46 ( de l'autoroute 15 en direction sud Fermeture de la bretelle de sortie n o 44 ( Candiac /Boulevard Montcalm ) de l'autoroute 15 en direction sud

44 ( ) de l'autoroute 15 en direction sud Fermeture de la bretelle menant du boulevard de l'Industrie à l'autoroute 15 en direction sud

Vendredi 25 septembre, de 20 h 30 au lendemain à 9 h

Samedi 26 septembre, de 20 h 30 au lendemain à 9 h

Dimanche 27 septembre, de 20 h au lendemain à 5 h

Autoroute :

Fermeture de l'autoroute 15 en direction nord , entre la sortie no 40 (A-30/R-132 O/pont H.- Mercier ) et la sortie no 47 ( La Prairie /Saint-Henri)

Bretelles :

Fermeture des bretelles menant de l'autoroute 930 à l'autoroute 15 en direction nord

Fermeture des bretelles de sortie et d'entrée n o 44 ( Candiac /boulevard Montcalm ) de l'autoroute 15 en direction nord

44 ( ) de l'autoroute 15 en direction nord Fermeture de la bretelle de sortie n o 45 ( R-134 E/boulevard Taschereau / La Prairie ) de l'autoroute 15 en direction nord

45 ( ) de l'autoroute 15 en direction nord Fermeture des bretelles de sortie et d'entrée n o 46 ( Salaberry) de l'autoroute 15 en direction nord

46 ( de l'autoroute 15 en direction nord Fermeture de la bretelle de sortie no 47 ( La Prairie /Saint-Henri) de l'autoroute 15 en direction nord

Des détours balisés seront mis en place.

Comme détaillé précédemment, d'autres fermetures complètes de l'autoroute sont également à prévoir d'ici la fin du chantier, prévu en novembre.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, toute fermeture pourrait être reportée et ce chantier pourrait se prolonger.

Afin de planifier adéquatement leurs déplacements, les usagers de la route sont invités à s'informer sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2020-2022 de la région de la Montérégie. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

