Autoroute 13 entre Montréal et Laval - Fermeture complète du pont Louis-Bisson dans la nuit du 16 au 17 août

MONTRÉAL, le 13 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que le pont Louis-Bisson entre Montréal et Laval sera fermée complétement dans la nuit du 16 au 17 août. Cette entrave est requise afin que le Ministère puisse poursuivre les travaux de réparation entamés en juillet dernier.

Entraves et gestion de la circulation

Autoroute 13 en direction nord

Fermeture complète entre la sortie n o 6 - Québec / Ottawa / Gatineau à Montréal et l'entrée en provenance des boulevards Samson et Notre-Dame à Laval , de vendredi 23 h à samedi 9 h

Détour par les autoroutes 40 (Métropolitaine), 15 (des Laurentides) et 440 (Jean-Noël-Lavoie)

Autoroute 13 en direction sud

Fermeture complète entre la sortie n o 15 - A-440 / R-148 / Boul. St-Martin à Laval et l'entrée en provenance des boulevards Gouin Ouest et Henri-Bourassa Ouest à Montréal, de vendredi 23 h à samedi 9 h

Détour par les autoroutes 440, 15 et 40.

Les voies de desserte de l'autoroute 13 demeureront ouvertes en tout temps à Laval. L'accès aux boulevards Henri-Bourassa Ouest et Gouin Ouest à Montréal sera possible par le détour suivant : voie de desserte de l'autoroute 40 en direction est, boulevard de la Côte-Vertu, voie de desserte de l'autoroute 40 en direction ouest et boulevard Pitfield.

Tout comme la fin de semaine dernière, les interventions ciblées seront réalisées sous le pont, sa fermeture complète demeurant toutefois essentielle afin d'effectuer les réparations planifiées.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, cette fermeture pourrait être reportée.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2019-2021 de la région de Montréal. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Réparation du pont Louis-Bisson de l'autoroute 13 au-dessus de la rivière des Prairies entre Montréal et Laval

