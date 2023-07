Autoroute 13 (Chomedey), à Laval - Travaux intensifs du 7 au 10 juillet 2023, secteur à éviter

LAVAL, QC, le 3 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route d'une période de travaux intensifs entraînant des fermetures complètes et partielles sur l'autoroute 13 et sa desserte, en direction nord, dans la fin de semaine du 7 juillet. Ces travaux visent à améliorer la sécurité et le confort de roulement sur l'autoroute 13, à Laval, notamment en asphaltant la chaussée.

Gestion de la circulation

Du vendredi 7 juillet à 22 h au lundi 10 juillet à 5 h

Fermeture complète de la voie de desserte de l'autoroute 13 en direction nord, à la hauteur du boulevard Sainte-Rose ;

; Fermeture complète de la bretelle d'accès menant du boulevard Sainte-Rose à la voie de desserte de l'autoroute 13, en direction nord ;

à la voie de desserte de l'autoroute 13, en direction nord ; Fermeture de la voie de droite sur l'autoroute 13 en direction nord, entre le boulevard Dagenais et le pont Vachon, de jour ;

Fermeture des deux voies de droite sur l'autoroute 13 en direction nord, entre le boulevard Dagenais et le pont Vachon, de nuit.

Durant cette période, les usagers de la route seront invités à emprunter le chemin de détour balisé sur réseau.

La limite de vitesse sera réduite dans la zone de travaux. Des épisodes de congestion sont à prévoir, ainsi, le Ministère recommande d'éviter le secteur.

En raison de contraintes opérationnelles ou météorologiques, ces travaux pourraient être annulés ou reportés sans préavis. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

