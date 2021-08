Autoroute 13 (Chomedey) à Dorval et à Montréal - Lancement de travaux de réparation du tunnel de Liesse

MONTRÉAL, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu'il entreprend actuellement les travaux de réparation du tunnel de Liesse de l'autoroute 13 à Dorval et dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal. Le chantier se poursuivra jusqu'à la fin de 2023.

Ouvert en 1975 afin de protéger les usagers de la route de débris potentiels projetés par les réacteurs d'avion de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, le tunnel a besoin de travaux de réparation. En plus de la réparation de divers éléments en béton, les interventions prévues permettront la mise aux normes de l'éclairage et du réseau électrique, et le remplacement du recouvrement de la section nord du tunnel. Des travaux d'asphaltage, de marquage et de supersignalisation viendront compléter le tout. Ces interventions permettront de maintenir cette structure fonctionnelle et sécuritaire.

Le chantier amènera dans son sillage plusieurs entraves, dont certaines fermetures de nuit dès cette semaine. Ces fermetures pourraient être annulées ou modifiées sans préavis en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles :

Fermeture complète de la sortie n o 3-O - P.-E.-Trudeau / A-520 OUEST de l'autoroute 13 en direction nord, de 21 h ce soir à 5 h demain matin .

3-O - de l'autoroute 13 en direction nord, . Fermeture partielle (2 voies fermées sur 3) de l'autoroute 13 en direction nord entre la rue Hickmore et la fin du tunnel de Liesse, de vendredi 22 h à samedi 8 h.

Fermetures par défaut, de vendredi 21 h à samedi 8 h :



Bretelle de l'A-520 EST vers l'A-13 NORD;





Entrée de la rue Courval vers l'A-13 NORD

vers l'A-13 NORD Fermeture complète de l'autoroute 13 en direction nord entre la sortie n o 2 - Rue Hickmore / Rue Louis-A. Amos et l'autoroute 40, de dimanche 23 h à lundi 5 h.

2 - et l'autoroute 40, de dimanche 23 h à lundi 5 h. Fermetures par défaut, de dimanche 21 h à lundi 5 h :



Bretelles de l'A-520 vers l'A-13 NORD;





Entrée de la rue Courval vers l'A-13 NORD.

D'autres fermetures partielles ou complètes seront requises jusqu'à la fin du chantier. Elles seront annoncées en temps et lieu. En voici un aperçu :

Autoroute 13

Déviation et réduction de la largeur des voies;

Diminution de la vitesse dans la zone des travaux;

Fermetures partielles et circulation à contresens dans les voies opposées;

Fermetures partielles ou complètes le soir, la nuit ou la fin de semaine.

Échangeur des autoroutes 13 et 520

Fermetures complètes de bretelles dans l'échangeur, notamment la fermeture prolongée de la bretelle menant de l'autoroute 520 en direction ouest vers l'autoroute 13 en direction nord.

Plusieurs autres chantiers sont en activité ou seront amorcés dans le secteur. Le Ministère s'assurera de coordonner les différentes entraves de ses propres chantiers avec ceux de ses partenaires municipaux. De plus, le Ministère a eu plusieurs échanges avec les parties prenantes concernées à propos de ce projet, notamment Aéroports de Montréal et les villes de Dorval et de Montréal.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Ce projet est inscrit dans la liste des investissements routiers 2021-2023 de la région de Montréal.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

