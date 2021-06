Autoroute 10, entre les autoroutes 35 et 30 - Rappel : poursuite des travaux d'asphaltage et d'ajout de mesures préférentielles pour autobus

LONGUEUIL, QC, le 10 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports rappelle aux usagers de la route que les travaux d'asphaltage entamés l'an dernier sur l'autoroute 10 en direction ouest, entre Carignan et Brossard, se poursuivent durant les prochaines semaines. Les préparatifs ont débuté au cours des derniers jours et, à partir de la nuit du 13 juin, les travaux d'asphaltage commenceront et entraîneront une fermeture de l'autoroute 10 en direction ouest à partir de l'autoroute 35, comme annoncé.

Entraves à prévoir sur l'autoroute 10, du 13 juin au début du mois de juillet

Les dimanches, lundis, mardis, mercredis et jeudis, entre 21 h et 5 h le lendemain

Les vendredis et les samedis, entre 21 h et 6 h le lendemain

Fermeture de l'autoroute 10 en direction ouest, entre les autoroutes 35 et 30 - selon l'horaire présenté plus haut .

Cela implique par défaut :

La fermeture des bretelles d'accès menant de l'autoroute 35 et du boulevard Fréchette à l'autoroute 10 en direction ouest - 30 minutes avant l'horaire de fermeture de l'autoroute .

Les chemins de détour requis seront mis en place.

Rappelons que le projet, qui est inscrit sur la liste des investissements routiers de la Montérégie, vise également à permettre l'utilisation de l'accotement par les autobus (UAB) sur l'autoroute 10 en direction ouest, entre Carignan et Brossard. L'asphaltage de l'autoroute 10 entre l'autoroute 35 et le poste de contrôle de la SAAQ a été effectué en 2020 et l'UAB est maintenant disponible sur ce tronçon.

Certaines nuits de travaux pourraient être annulées en cas de conditions météorologiques défavorables, de contraintes opérationnelles ou en raison d'une coordination nécessaire entre les partenaires impliqués dans le secteur. Afin d'obtenir l'information la plus à jour et de planifier adéquatement leurs déplacements, les usagers de la route sont invités à consulter le Québec 511.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Montréal : 514 873-5600, Québec : 418 644-4444, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca/