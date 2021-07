Autoroute 10 entre Brossard et Carignan/Chambly - Le gouvernement va de l'avant avec de nouvelles voies réservées

LONGUEUIL, QC, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme que des voies réservées au transport collectif et au covoiturage seront mises en place dans le corridor de l'autoroute 10 afin d'améliorer les déplacements entre Brossard et les secteurs de Chambly et de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le ministre des Transports, M. François Bonnardel, et le ministre de l'Éducation et député de Chambly, M. Jean-François Roberge, ont d'ailleurs souligné aujourd'hui le lancement d'un appel d'offres visant la préparation de l'avant-projet et des plans et devis.

L'aménagement de ces voies réservées sur l'autoroute 10 est prévu entre les accès à la station Brossard du Réseau express métropolitain (REM) et l'autoroute 35, à Carignan/Chambly. Le projet comprend également des améliorations à la hauteur des échangeurs de l'autoroute 10 avec les autoroutes 30 et 35.

Inscrites à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, ces bonifications du réseau routier constituent la meilleure solution, en vue de la mise en service prochaine du REM, pour faciliter les déplacements entre Brossard et les secteurs de Chambly et de Saint-Jean-sur-Richelieu. En misant sur le transport collectif et le covoiturage pour améliorer les déplacements des citoyennes et des citoyens, ce projet s'inscrit dans l'esprit du Réseau métropolitain de voies réservées dévoilé en 2020 par le gouvernement du Québec.

Citations

« Votre gouvernement est conscient des enjeux de circulation vécus par les usagers qui empruntent quotidiennement l'autoroute 10 sur la rive sud. C'est pourquoi nous allons de l'avant avec l'aménagement de voies réservées qui permettront de bonifier l'offre de transport collectif et de favoriser le covoiturage. Nos actions concrètes démontrent à nouveau que votre gouvernement souhaite améliorer le quotidien des citoyennes et des citoyens dans la région de Montréal. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La population des secteurs de Chambly et de Saint-Jean-sur-Richelieu est en expansion et les problèmes de mobilité sur l'autoroute 10 sont grandissants. Ces ajouts de voies réservées pour le covoiturage et le transport collectif sont donc bienvenus. Les interventions prévues à l'échangeur des autoroutes 10 et 35 permettront aussi d'améliorer la situation, ce qui est très encourageant. Nous avions promis de faciliter les déplacements de celles et ceux qui empruntent cette autoroute quotidiennement, et c'est ce que nous faisons en allant de l'avant avec ces importants projets. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et député de Chambly

Faits saillants

Le projet comprend l'ajout d'une voie réservée dans chacune des directions de l'autoroute 10 entre les accès à la station Brossard du REM et l'autoroute 35, soit sur une distance d'environ 10 kilomètres. Ces voies réservées doivent ainsi permettre de relier efficacement la nouvelle station terminale du REM à Brossard aux secteurs de Chambly et de Saint-Jean-sur-Richelieu .

encourager et à augmenter l'utilisation du covoiturage et du transport collectif en améliorant les temps de parcours des usagers de ces modes de transport;



améliorer les conditions de circulation aux approches des échangeurs de l'autoroute 10 avec les autoroutes 30 et 35;



augmenter la capacité de ce corridor autoroutier tout en respectant le plan de mobilité durable : plus de personnes transportées dans moins de véhicules.

Le projet s'inscrit dans l'esprit de la vaste démarche du Réseau métropolitain de voies réservées qui dotera la grande région de Montréal de plus de 200 kilomètres de voies réservées interconnectées.

Une nouvelle configuration de la bretelle menant de l'autoroute 35, en direction nord, à l'autoroute 10, en direction est, fait partie des améliorations prévues aux échangeurs.

L'échéancier et les coûts du projet seront précisés ultérieurement.

Le débit quotidien de l'autoroute 10, entre Brossard et les secteurs de Chambly et de Saint-Jean-sur-Richelieu , est de plus de 83 000 véhicules.

