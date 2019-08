Autoroute 10, Brossard - Construction du pont d'étagement dans l'axe du boulevard du Quartier - Entraves pour la semaine du 26 août

LONGUEUIL, QC, le 26 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que le décoffrage et la peinture du pont d'étagement dans l'axe du boulevard du Quartier, à Brossard, entraîneront des fermetures de nuit de l'autoroute 10 et de bretelles dans l'échangeur des autoroutes 10 et 30.

Entraves et gestion de la circulation