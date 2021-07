Autoroute 10 à l'est de l'autoroute 35, à Carignan et à Chambly - Début de travaux de remplacement d'un ponceau, en marge de l'asphaltage de l'autoroute 10 prévue en 2022

LONGUEUIL, QC, le 29 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de remplacement d'un ponceau et de construction de chemins de déviation, à l'est de l'autoroute 35 à Carignan et à Chambly, débuteront le 2 août 2021 et se poursuivront jusqu'à la fin octobre. Une déviation des voies de circulation sera mise en place en tout temps pour réaliser ces interventions, mais les fermetures requises sont prévues la nuit afin de limiter les répercussions sur le réseau routier. Ces travaux doivent être réalisés avant ceux d'asphaltage de l'autoroute 10, qui sont prévus en 2022 entre l'autoroute 35 à Carignan et le boulevard Industriel à Chambly.

Gestion de la circulation sur l'autoroute 10 d'août à octobre 2021

En tout temps : déviation des voies de circulation (deux voies par direction resteront toujours disponibles le jour).

De nuit, lorsque requis : fermeture d'une voie par direction.

À noter que la limite de vitesse sera abaissée sur l'autoroute dans la zone de chantier.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou annulés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram.

SOURCE Ministère des Transports

Renseignements: Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère des Transports, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724

Liens connexes

https://www.transports.gouv.qc.ca/