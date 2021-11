Autorisation judiciaire de soins et/ou d'hébergement : 500 montréalais.es traité.es de force en psychiatrie

MONTRÉAL, le 18 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Chaque année, plus de 500 montréalais.es sont contraint.es par les tribunaux, à la demande de leur médecin, de prendre durant des années des médicaments qu'ils et elles ne souhaitent pas consommer et/ou de s'établir dans un milieu d'hébergement où ils elles ne veulent pas vivre. Ces personnes n'ont commis aucun délit, n'ont enfreint aucune loi. Elles sont privées de leur liberté et atteintes dans leur intégrité en raison d'un diagnostic en santé mentale.

Le recours qui se voulait exceptionnel à l'autorisation judiciaire de soins et/ou d'hébergement (AJSH) devient de plus en plus routinier dans la pratique des établissements de santé montréalais. Plus de 99% des requêtes présentées en 2018 ont été accueillies partiellement ou intégralement.

Action Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé mentale a procédé à une analyse approfondie des 547 requêtes en AJSH présentées en 2018 dans le district de Montréal de la cour Supérieure. Il en ressort un portrait préoccupant qui met notamment en évidence le déséquilibre des moyens, des expertises et de l'influence entre les établissements et les personnes qu'ils veulent contraindre.

Le lancement du rapport de recherche intitulé Trop souvent un abus, toujours un échec, aura lieu le 18 novembre 2021, à 14h au centre St-Pierre, 1212 rue Panet, salle 100, Montréal. Les médias ont la possibilité d'y assister en personne ou via Zoom, https://us06web.zoom.us/j/83652172552

