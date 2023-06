Autonomie alimentaire et vitalité économique de nos régions - Québec octroie plus de 1,1 M$ pour le développement du secteur bioalimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 19 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme un financement de 1 123 000 $ dans le cadre de la signature de l'Entente sectorielle de développement du secteur agroalimentaire au Saguenay-Lac-Saint-Jean 2023-2025. Cette entente vise à mobiliser les acteurs du milieu et à assurer la vitalité économique de la région.

La ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, ainsi que le député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales, M. Éric Girard, en ont fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne.

Les montants octroyés par le gouvernement du Québec sont répartis de la manière suivante :

600 000 $ du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ);

403 000 $ du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE);

120 000 $ du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Globalement, l'entente permettra d'injecter 1 595 000 $ dans l'économie de la région, sur une période de deux ans, grâce à la contribution des partenaires régionaux, soit les quatre municipalités régionales de comté (MRC) de la région, la Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le créneau d'excellence AgroBoréal, la Coopérative de solidarité Le Relait, Nutrinor coopérative et Promotion Saguenay.

« Notre gouvernement est fier de soutenir la mise en œuvre de l'entente sectorielle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'objectif est de reconnaître les dynamiques uniques de la région et d'adapter les interventions aux spécificités du territoire. En travaillant tous ensemble pour optimiser les ressources et les leviers de développement du milieu, on réussit à réaliser des projets concrets. Ultimement, nous souhaitons valoriser l'apport des agriculteurs, des artisans et des entrepreneurs d'ici, et ainsi contribuer à la vitalité économique de la région. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis fière de cette entente qui favorise une collaboration essentielle entre les partenaires de l'industrie et les acteurs du milieu. Pour notre communauté, ces investissements auront des retombées sur les plans environnemental, économique, social et touristique. Les projets qui seront réalisés auront assurément un effet positif sur la vitalité de notre région. Félicitations à tous! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le secteur bioalimentaire est au cœur de l'identité de notre région. Nous avons une responsabilité collective de soutenir cette industrie qui nourrit nos communautés et qui concourt au développement de notre économie. Plus que jamais, on doit investir dans des projets structurants et respectueux de l'environnement. Je salue la mobilisation des partenaires de l'industrie bioalimentaire et des acteurs du milieu. Votre leadership est une force incroyable pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

L'entente, qui totalise 1 595 000 $, fait l'objet d'un engagement accru du milieu et engendrera un effet de levier pour le développement économique de la région. Les sommes injectées se détaillent comme suit :

Fédération de l'UPA du Saguenay-Lac-Saint-Jean : 130 000 $;



Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean : 110 000 $;



MRC de la région : 132 000 $;



Promotion Saguenay : 33 000 $;



Nutrinor coopérative : 30 000 $;



Créneau d'excellence AgroBoréal : 27 000 $;



Coopérative de solidarité Le Relait : 10 000 $.

La Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean agira à titre de fiduciaire et de coordonnateur de l'entente. Elle administrera les sommes versées par les parties dans le cadre de l'entente et animera le comité directeur afin d'assurer sa mise en œuvre.

Les ententes sectorielles de développement favorisent la mise en commun des ressources et de l'expertise des partenaires du milieu afin que soit réalisé un ensemble d'activités de développement dans un secteur d'importance pour leur territoire. Il s'agit d'un puissant outil de développement régional.

Les ententes sectorielles procurent notamment les avantages suivants :

Mettre en commun des ressources humaines et financières;



Assurer une coordination des efforts de développement et des actions collectives, en lien avec les priorités régionales établies.

