Autonomie alimentaire et promotion des produits marins - Lancement de la Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec

QUÉBEC, le 25 mai 2023 /CNW/ - Toujours dans une volonté de continuer la promotion des produits de la mer québécois, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et l'adjoint gouvernemental aux pêches et député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, invitent les consommateurs à découvrir la variété de nos produits marins en provenance du fleuve Saint-Laurent à l'occasion de la Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec.

Du 25 mai jusqu'au 3 juin prochain, plusieurs restaurateurs du Québec proposeront des plats mettant en vedette les poissons et les fruits de mer d'ici.

Cette semaine, organisée en collaboration avec Aliments du Québec, vise à faire découvrir aux consommateurs québécois les différentes espèces pêchées et élevées au Québec. Elle a aussi pour objectif de les encourager à consommer plus de produits aquatiques d'ici.

Citations

« C'est le moment idéal pour découvrir ou redécouvrir les produits marins issus de notre fleuve Saint-Laurent. Depuis quelques semaines déjà, les pêcheurs québécois ramènent aux quais une grande variété de délicieux poissons et fruits de mer. J'invite les consommateurs à éveiller leur appétit, à échanger avec leur poissonnier ou encore à profiter de la créativité des chefs qui participent à la Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec. Vous encouragez ainsi l'économie du Québec et contribuez à la vitalité de nos régions côtières. Bonne découverte! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Participer à la Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec, c'est plus que simplement goûter les savoureux produits marins. C'est aussi partager la culture des régions côtières et se laisser surprendre par la variété de poissons et fruits de mer offerts. Et c'est surtout partager la fierté des travailleurs de la mer de contribuer à nourrir les Québécoises et les Québécois. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Aliments du Québec se réjouit de collaborer à nouveau à la Semaine des poissons et des fruits de mer du Québec, contribuant ainsi à la promotion des produits d'ici et des restaurateurs qui les mettent en valeur. Les chefs et les cuisiniers québécois, avec leur fabuleux savoir-faire, nous permettent de découvrir et de déguster de nouveaux produits et de nouvelles saveurs. Nous sommes fiers de constater que le garde-manger marin de la province est à l'honneur dans dix-huit restaurants reconnus à notre programme Aliments du Québec au menu. »

Isabelle Roy, directrice générale d'Aliments du Québec

Faits saillants

Plusieurs produits aquatiques du Québec sont identifiés aux différents points de vente :

De nombreuses espèces sont vérifiées par Aliments du Québec.



Les homards pêchés en Gaspésie portent sur l'une de leurs pinces un médaillon qui permet aux consommateurs de connaître leur origine exacte.



Le poissonnier peut vous indiquer les homards qui proviennent des Îles-de-la-Madeleine et ceux de la Côte-Nord.

Voici quelques conseils pour repérer les poissons et fruits de mer du Québec :

En saison, surveillez les arrivages de produits frais.



Demandez au poissonnier la provenance des produits.



Cherchez le logo Aliments du Québec.

Certains produits transformés sont offerts toute l'année : algue, buccin, crabe des neiges, crevette nordique, esturgeon, flétan de l'Atlantique, flétan du Groenland, homard, mactre d'Amérique, mactre de Stimpson, omble chevalier, pétoncle et truite arc-en-ciel.

Liens connexes

Pour découvrir la grande variété de poissons et fruits de mer du Québec, s'inspirer de délicieuses recettes ou surveiller les arrivages : Pêchés ici, mangés ici

Alimentsduquebec.com

Quebecaumenu.com

Facebook Twitter Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source : Sophie J. Barma, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Cell. : 581 993-5016, [email protected]; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2100, poste 3512, www.mapaq.gouv.qc.ca