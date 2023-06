Autonomie alimentaire et productivité des entreprises - Québec annonce une aide de 115 273 $ au moulin de la Seigneurie des Aulnaies pour la transformation automatisée de farines biologiques

QUÉBEC, le 4 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de 115 273 $ à la Seigneurie des Aulnaies pour l'installation d'une nouvelle chaîne de production automatisée de farines, qui s'ajoute à la production ancestrale déjà existante. Construit en 1739, le moulin fabrique des farines artisanales certifiées biologiques dont les grains proviennent en très grande majorité de fournisseurs locaux.

Le député de la Côte-du-Sud, M. Mathieu Rivest, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, lors de l'inauguration des nouveaux équipements de la Seigneurie des Aulnaies, à Saint-Roch-des-Aulnaies.

L'investissement total de plus de 200 000 $ permettra à l'entreprise d'augmenter sa productivité, d'améliorer la qualité de ses farines et de réduire les pertes dans le processus de transformation. À terme, grâce à ces sommes, la production passera de 100 tonnes à 300 tonnes de farines par année.

L'aide accordée permet au moulin de poursuivre sa mission de nourrir les Québécoises et les Québécois avec des farines fraichement moulues et biologiques.

« Quelle belle histoire que celle du moulin de la Seigneurie des Aulnaies, qui fabrique de la farine de façon ancestrale depuis plus de 280 ans! Je suis heureux de constater que les sommes allouées par notre gouvernement aideront l'entreprise à continuer de nourrir notre monde. Il s'agit d'un très bel exemple de modernisation de procédés au sein même d'une entreprise qui incarne la tradition. Bravo! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La Seigneurie des Aulnaies est une référence dans la région en matière de transformation alimentaire. Le projet permet une véritable modernisation de la transformation de céréales tout en gardant l'aspect traditionnel de la production. La population de la Côte-du-Sud pourra continuer de profiter d'une variété de farines biologiques de qualité exceptionnelle transformées ici même. C'est une fierté pour moi de voir cette très belle réussite qui perdure. »

Mathieu Rivest, député de la Côté-du-Sud

Faits saillants

Les sommes allouées sont issues du programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation.





Le moulin des Aulnaies produit 10 types de farines biologiques, certifiées par Ecocert Canada , en 4 formats différents : 1, 2, 10 et 20 kilogrammes. La production annuelle garde les meules de pierre actives 365 jours par année.





L'industrie de la transformation alimentaire est un moteur économique notable pour le Québec. Des livraisons manufacturières de 33,4 milliards de dollars ont été générées par les 2 700 établissements sur le territoire.





Le programme Transformation alimentaire permet d'accroître les investissements en transformation alimentaire pour remédier au manque de main-d'œuvre et augmenter la compétitivité des entreprises.

