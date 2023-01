Autonomie alimentaire et achat local - LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC EST FIER D'INVESTIR DANS UNE APPLICATION DE COVOITURAGE AFIN DE FACILITER LE TRANSPORT DES PRODUITS DES ENTREPRISES DE LA CÔTE-NORD

SEPT-ÎLES, QC, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, est fière de souligner l'investissement du gouvernement du Québec, qui s'élève à 188 330 $, dans la mise au point de l'application de covoiturage de colis Colinor, officiellement lancée aujourd'hui. L'aide accordée à la Table bioalimentaire Côte-Nord pour la réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Territoires : laboratoires d'innovations bioalimentaires.

La ministre Champagne Jourdain était présente au lancement au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne.

L'application offre un service de mise en relation des entreprises qui souhaitent expédier des colis par l'entremise d'autres entreprises ou de particuliers qui ont planifié un déplacement interurbain et qui se portent volontaires pour effectuer des livraisons. En plus de permettre le partage des coûts de transport, l'application de covoiturage de colis Colinor contribue à diminuer l'empreinte écologique en optimisant les déplacements. Elle a nécessité des investissements de plus 235 000 $. Il est prévu qu'à sa première année d'existence, le projet rassemblera 50 entreprises et 130 automobilistes. Huit organismes de secteurs variés travaillent à la mise au point de l'application. Celle-ci a été conçue pour être facilement transférable à plusieurs régions du Québec.

Citations :

« Cette application est une excellente initiative de la Table bioalimentaire Côte-Nord. Elle répondra très certainement à un besoin chez nous, étant donné l'immensité de notre région. Cette innovation facilitera également les exportations de nos producteurs et transformateurs vers les grands centres et leur permettra de se faire connaître par une nouvelle clientèle. Je suis d'ailleurs très fière que notre gouvernement investisse près de 190 000 $. C'est une solution innovante qui répond aux enjeux de maintien et de développement du bioalimentaire sur l'ensemble de notre territoire. C'est grâce à des initiatives de cette nature, qui allient ingéniosité et concertation, que notre région réussit à se démarquer. »

Mme Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« Notre gouvernement est conscient de l'importance de soutenir toutes les régions du Québec afin qu'elles contribuent, chacune à leur façon, à la vitalité du territoire. La créativité et la concertation régionale sont des facteurs de succès économique pour une région. La mise en œuvre de l'application Colinor en est un résultat concret. Elle favorisera le développement du secteur bioalimentaire de la Côte-Nord ainsi que l'autonomie alimentaire, et ce, dans une perspective de développement durable. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Avec Colinor, la Table bioalimentaire Côte-Nord apporte une solution novatrice basée sur une logique d'entraide. Même si le projet a été mis sur pied pour faciliter la livraison de produits alimentaires, n'importe qui peut utiliser l'application pour expédier des colis ou offrir de l'espace dans son véhicule lors de déplacements interurbains. L'expédition en mode partage, on y croit et on espère rallier un jour toutes les régions du Québec à cette idée. »

M. Marc Normand, directeur général de la Table bioalimentaire Côte-Nord

Faits saillants :

Le programme Territoires : laboratoires d'innovations bioalimentaires visait à mettre en place des solutions innovantes, pérennes et transférables afin de répondre aux enjeux de maintien et de développement du bioalimentaire sur l'ensemble des territoires, et ce, dans une perspective de développement durable.

La Table bioalimentaire Côte-Nord est membre du Regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec. Sa mission est de promouvoir le développement, la mise en valeur et la commercialisation des produits bioalimentaires de la Côte-Nord. Elle vise à propulser les initiatives des producteurs et des transformateurs d'ici afin de favoriser l'autonomie alimentaire régionale.

Liens connexes :

Table bioalimentaire Côte-Nord

Application collaborative Colinor

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook Twitter Instagram LinkedIn TikTok YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Sources : Justin Carrier, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 418 380-2525; Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Tél. : 514 686-7100