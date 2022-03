Autonomie alimentaire des territoires - LA DÉPUTÉE DE BROME-MISSISQUOI, ISABELLE CHAREST, ANNONCE QUE LA VILLE DE COWANSVILLE OBTIENT UN MONTANT DE 33 500 $ POUR ÉLABORER UN PLAN DESTINÉ À AMÉLIORER L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE DE HUIT MUNICIPALITÉS DU COMTÉ

QUÉBEC, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - La députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce que la Ville de Cowansville, mandatée par sept autres municipalités, obtient un montant de 33 500 $ permettant à chacune d'elles d'élaborer un plan destiné à améliorer son autonomie alimentaire.

Les municipalités de Bolton-Ouest, Brigham, Cowansville, Farnham, Frelighsburg, Lac-Brome, Notre-Dame-de-Stanbridge et Saint-lgnace-de-Stanbridge, amorceront ensemble la réalisation d'un plan de développement de communautés nourricières (PDCN) propre à leur territoire respectif, incluant une section générale consacrée à Brome-Missisquoi.

L'élaboration d'un PDCN comprend plusieurs étapes. La première consiste à réaliser un portrait et un diagnostic du système alimentaire local. Ces connaissances permettent ensuite de se doter d'une vision d'avenir commune et d'élaborer un plan d'action pour atteindre les objectifs. La réalisation d'un PDCN vise une plus grande autonomie alimentaire, notamment par le démarrage de nouvelles entreprises agricoles. Les projets retenus sont représentatifs des différentes réalités géographiques, démographiques et socioéconomiques du Québec. Ils sont en effet répartis dans cinq régions administratives et ils sont portés par des communautés de différentes tailles, passant de moins de 5 000 habitants à plus de 100 000. L'aide financière provient du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Citations

« Je me réjouis de l'intérêt du milieu municipal pour la planification de son système alimentaire en vue de favoriser l'achat local, la sécurité alimentaire et une plus grande autonomie alimentaire. Notre gouvernement reconnaît le rôle de l'agriculture urbaine et de proximité ainsi que ses nombreux bénéfices pour l'économie locale et l'autonomie alimentaire. De plus, cette pratique contribue à l'embellissement urbain ainsi qu'à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Ce faisant, elle ouvre une formidable vitrine sur l'agriculture d'ici. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je tiens à féliciter les municipalités de Bolton-Ouest, Brigham, Cowansville, Farnham, Frelighsburg, Lac-Brome, Notre-Dame-de-Stanbridge et Saint-lgnace-de-Stanbridge qui obtiennent l'aide nécessaire pour entreprendre l'élaboration de leur plan de développement de communautés nourricières. Ces collectivités s'engagent ainsi à soutenir une alimentation de proximité et une plus grande autonomie alimentaire locale. La démarche leur permettra de planifier leur activité agricole en dressant un inventaire des lieux propices à l'agriculture, en posant un diagnostic de leur système alimentaire, en se donnant une vision concertée et en établissant un plan d'action pour assurer la mise en valeur de leur communauté nourricière. Je leur souhaite un franc succès. »

Mme Isabelle Charest, députée de Brome-Missisquoi, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants

Les municipalités, les arrondissements et les communautés autochtones pourront bénéficier :

d'une aide financière pouvant couvrir jusqu'à 50 % des dépenses admissibles pour la réalisation des mandats, et ce, jusqu'à concurrence de 40 000 $ par projet ;

d'un soutien technique et professionnel des conseillers du Ministère.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique bioalimentaire 2021-2023 intitulé Une MRC nourricière à saveur entrepreneuriale, le Centre local de développement ( CLD ) de Brome-Missisquoi amorce une démarche d'accompagnement d'un an auprès de huit municipalités de son territoire afin d'établir un plan de développement de communauté nourricière ( PDCN ). Accompagnées par le CLD de Brome-Missisquoi et le groupe de services-conseils OROKOM , les municipalités de Bolton-Ouest , Brigham , Cowansville , Farnham , Frelighsburg , Lac- Brome , Notre-Dame-de-Stanbridge et St-Ignace-de-Stanbridge se sont donné jusqu'au 15 février 2023 pour élaborer leur PDCN .

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source et information : Alexandra Houde, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Tél. : 418 380-2525; Maryse Dubois, Attachée de presse, Bureau de circonscription de la députée de Brome-Missisquoi, [email protected], Tél. : 450 266-7410 poste 81311; Élodie Malroux, Conseillère stratégique, OROKOM, [email protected], Tél. : 438 880-1603