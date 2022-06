CHAMPAIGN, Illinois, 13 juin 2022 /CNW/ - Autonomic Materials, Inc. (AMI), le principal développeur et fournisseur de revêtements intelligents autocicatrisants et compatibles avec les considérations ESS - qui incorporent une technologie de microencapsulation exclusive et brevetée - annonce la conclusion de son initiative réussie de financement par actions privilégiées, avec un montant amassé de 3 millions de dollars. Ce cycle entièrement souscrit a été mené conjointement par Burwell Management Company et Camino Real Capital Partners, avec la participation de CSR Investments, Phoenix Venture Partners, Solvay Ventures et plusieurs investisseurs providentiels.

Les fonds seront utilisés par AMI pour accélérer les ventes au sein de son portefeuille de revêtements haute performance et à ultrafaible teneur en COV - notamment le AMP-UP 100, qui assure une protection à long terme des actifs industriels, et le AMP-UP RB, nouvellement introduit par la société et dont la capacité de renforcement du béton et de protection inégalée contre la corrosion été testé par des tiers.

« Les produits d'AMI éliminent les compromis traditionnels entre le respect de l'environnement, la facilité d'utilisation et les performances. Dans des applications allant des parcs aquatiques au renforcement du béton armé, nos produits résolvent des problèmes pour les utilisateurs finaux que les autres produits existants ne peuvent tout simplement pas résoudre. Les fonds permettront d'investir davantage dans notre marketing et de renforcer notre équipe de vente, afin de fournir ces produits aux utilisateurs finaux qui en ont besoin », a déclaré le Dr Gerald Wilson, chef de la direction d'AMI. »

Curt Burwell a déclaré : « Nous sommes heureux de soutenir Gerald et son équipe dans l'accélération des ventes de la gamme de produits existante et dans le développement de nouvelles applications pour lutter contre la corrosion de manière écologique. »

Parallèlement à la conclusion du cycle de financement, Mark Johnson a été nommé administrateur indépendant. Véritable entrepreneur en série, Mark a guidé avec succès plusieurs entreprises émergentes, notamment GrainBridge, Descartes Labs et Zite.

« AMI réunit deux de mes passions : les solutions innovantes pour protéger l'environnement et la réduction du fossé entre la science fondamentale et la production. Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration et de travailler avec l'équipe de direction », a déclaré M. Johnson.

« L'expérience de Mark comme dirigeant de startups à la croissance fulgurante est exactement la recrue dont nous avions besoin au sein de notre conseil d'administration en ce moment. Notamment - et comme AMI -, Zite et Descartes Labs étaient des entreprises dérivées, et l'expérience de Mark en gestion de croissance pour ces entités est absolument pertinente dans le contexte de ce que nous tentons d'accomplir », a ajouté M. Wilson.

Basé à Champaign, dans l'Illinois, AMI est un développeur majeur de revêtements autocicatrisants de haute performance, ceux-ci basés sur sa technologie exclusive de microencapsulation. Les produits de revêtement d'AMI éliminent les compromis existants entre performance et durabilité.

