Automatisation - Québec accorde plus de 250 000 $ à Structures Première inc. pour un projet d'automatisation de ses procédés de fabrication

VAL-D'OR, QC, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, annonce l'attribution d'une contribution financière de 253 346 $ à l'entreprise Structures Première inc. de Val-d'Or.

Cette somme, provenant du Programme préfabrication en bois : optimisation et automatisation (PPBOA) administré par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, s'inscrit au cœur d'un projet d'investissement de plus de 1 M$ de l'entreprise valdorienne. L'initiative, qui sera complétée à l'hiver 2022, consiste à optimiser et à automatiser la production de fermes de toit par l'installation d'une scie automatisée et d'un système automatique de positionnement des gabarits sur la table de montage.

Citations :

« Depuis plus de 30 ans, Structures Première inc. fabrique des fermes de toit, des murs préfabriqués et des poutrelles de plancher qui sont synonymes de fierté pour les travailleurs, mais également pour l'ensemble de la communauté. En mettant de l'avant un projet d'investissement qui lui permettra de poursuivre la conception d'éléments structuraux de grande qualité, l'entreprise montre un dynamisme qui traduit bien l'un des défis que doit relever l'industrie québécoise des produits forestiers. Pour s'assurer de gains en productivité, les industries doivent miser sur l'innovation et la modernisation. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Ces investissements nous permettront de rester compétitifs et aussi d'atténuer le manque de main-d'œuvre qui touche la majorité des industries présentement. »

Francis Gervais, président, Structures Première inc.

Faits saillants :

Le Programme préfabrication en bois : optimisation et automatisation (PPBOA) permet de soutenir des projets d'investissement et des études réalisés par des entreprises du secteur de la préfabrication en bois.

L'objectif du programme est d'accroître la compétitivité des producteurs de produits préfabriqués en bois. Il vise également à améliorer le processus de fabrication ou le processus d'affaires des entreprises participantes afin d'augmenter leur productivité et leur chiffre d'affaires.

