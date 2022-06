Automatisation des entreprises manufacturières - Appui de 20 M$ au Groupe ADF

TERREBONNE, QC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et Investissement Québec octroient 20 millions de dollars au Groupe ADF pour l'implantation d'une chaîne de production automatisée. Réalisé au coût de 31,5 millions de dollars, ce projet optimisera l'efficience de l'entreprise en réduisant de 80 % le temps des activités liées à l'assemblage de poutres d'acier simple, y compris le soudage. Il comporte l'ajout d'un robot soudeur et d'équipements numériques ainsi que la modernisation des systèmes informatiques et des logiciels pour superviser la nouvelle chaîne de production.

Le député de Terrebonne, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Pour appuyer l'entreprise, Québec accorde un prêt de 7,7 millions de dollars issu du Fonds du développement économique, géré par Investissement Québec. Un deuxième prêt de 12,3 millions provient des fonds propres d'Investissement Québec.

« Je suis heureux de soutenir ce beau projet pour le secteur industriel de Terrebonne. En investissant dans le numérique et la robotisation, le Groupe ADF va propulser sa productivité. C'est exactement le virage qu'on veut que nos entreprises prennent pour rendre notre industrie manufacturière plus concurrentielle et générer de la richesse pour tout le Québec. »

Pierre Fitzgibbon, député de Terrebonne, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Par ce projet de robotisation et de modernisation, Groupe ADF se donne les moyens d'optimiser sa production et de répondre à la demande grandissante pour ses produits. Notre équipe de la région de Lanaudière, aux côtés de l'ensemble des experts d'Investissement Québec, est fière d'offrir du soutien financier et de l'accompagnement technologique aux entreprises qui, peu importe leur stade de développement, souhaitent prendre le virage numérique pour propulser leur croissance. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

L'entreprise québécoise Groupe ADF se spécialise dans la fabrication et l'installation de charpentes métalliques complexes, de composants assemblés lourds en acier et de métaux ouvrés et architecturaux. Ses services comprennent la conception et l'ingénierie de connexion, la fabrication, y compris les dessins d'atelier et la peinture industrielle, ainsi que le montage des structures. L'atelier de forge fondé en 1956 est devenu au fil du temps un chef de file nord-américain dans ce domaine, pour le secteur de la construction non résidentielle.

Groupe ADF possède deux usines de production et des ateliers de peinture. L'usine de Terrebonne abrite le siège social et la seconde se situe à Great Falls , dans le Montana , aux États-Unis. L'entreprise emploie 570 personnes, dont 330 au Québec.

abrite le siège social et la seconde se situe à , dans le , aux États-Unis. L'entreprise emploie 570 personnes, dont 330 au Québec. Investissement Québec a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. La Société offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à chacune des étapes de leur croissance.

