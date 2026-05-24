KUNSHAN, Chine, 24 mai 2026 /CNW/ - AutoFlight vient de conclure avec succès un vol de démonstration d'une formation hétérogène de trois aéronefs, composée d'un V5000 Matrix et de deux eVTOL de la série V2000. La mission a validé les capacités clés, notamment les liaisons de communication, la planification des itinéraires, la coordination des vols et le contrôle de la sécurité sur les plateformes de cinq et deux tonnes. Elle démontre également l'intégration de systèmes et les opérations coordonnées multi-aéronefs d'AutoFlight dans les réseaux de logistique à basse altitude, d'intervention d'urgence, de soutien maritime et de transport aérien régional.

AutoFlight V5000 Matrix effectue un vol en formation hétérogène de trois avions Speed Speed AutoFlight V5000 Matrix démarre officiellement sa procédure de certification de navigabilité (PRNewsfoto/AutoFlight)

https://www.youtube.com/watch?v=1XRAzieNRTE

Porte-étendard du portefeuille « From Small to Big, From Cargo to Passengers » d'AutoFlight, le V5000 Matrix est conçu pour les missions de transport lourd, longue portée et point à point de grande valeur. À la suite de son vol de transition en février 2026, la version fret hybride-électrique V5000CGH est officiellement entrée dans la phase de certification de navigabilité, passant de la validation R&D à un processus normalisé d'approbation de navigabilité.

Le V5000CGH présente un poids maximal au décollage de 5 700 kg, une charge utile de 1,5 tonne, une cale de chargement de 14 m³ (accueillant deux conteneurs AKE), une vitesse de croisière de 280 km/h et une autonomie de 1 500 km. Il s'affranchit des limitations de charge utile, d'autonomie et de coût pour élargir les applications eVTOL à une logistique longue distance et lourde.

De plus, le V5000CGH soutient le sauvetage d'urgence à grande échelle, l'approvisionnement énergétique en mer et la logistique interprovinciale lourde, en transformant les livraisons traditionnellement lentes en transports rapides et flexibles à basse altitude.

AutoFlight maintient une approche axée sur la sécurité et la réglementation. Son équipe responsable de la navigabilité apporte son expérience des programmes ARJ21-700, C919 et Diamond DA42. Le V2000CG CarryAll d'AutoFlight a obtenu les certificats de navigabilité complets de la CAAC (TC, PC, AC), tandis que le V2000EM Prosperity est en phase de démonstration de conformité.

AutoFlight continuera d'assurer une conformité stricte en matière de navigabilité afin d'accélérer les essais, les essais en vol et la certification du V5000CGH, pour permettre à l'eVTOL long courrier et à charge utile lourde de passer à une utilisation commerciale et pour construire une infrastructure logistique durable à basse altitude.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2986757/V5000_Matrix.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2986758/image1.jpg

SOURCE AutoFlight

CONTACT : ZhongRuihua, [email protected], 18801867103