MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Depuis le 31 octobre 2023, le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco-CSN est en grève générale illimitée, ce qui prive 15 000 familles montréalaises de leur service de transport scolaire quotidien. Les conséquences sont importantes, puisque certains parents ont perdu leur emploi en raison des contraintes de transport que leur impose l'absence de transport scolaire structuré.

Les revendications salariales formulées par la CSN à la table de négociation ne seraient viables pour aucun transporteur scolaire à Montréal. Alors que Transco propose déjà la meilleure offre de rémunération dans le transport scolaire à Montréal, la CSN a néanmoins manifesté cette semaine sur la colline parlementaire, à Québec, pour faire entendre ses demandes fantaisistes. Contrairement aux affirmations de la CSN, Transco a déjà démontré à la CSN que nous avons affecté aux salaires des chauffeurs la juste part des fonds que nous avons reçus du gouvernement.

Face à l'impossibilité d'effectuer des progrès à la table de négociation, le choix est simple et clair : la CSN doit accepter l'offre de Transco de nommer un arbitre impartial au dossier et de retirer le dossier des mains des deux parties. Cette nomination permettrait :

La reprise immédiate du service de transport pour 15 000 élèves à Montréal

La reprise du versement des payes régulières aux près de 350 chauffeurs touchés

Le dénouement de la négociation à l'aide d'un arbitre sans parti pris et envers lequel Transco s'engage à respecter l'entièreté de la décision, peu importe sa nature.

Si la CSN est convaincue que Transco offre des salaires trop bas, un arbitre impartial arriverait à la même conclusion après avoir examiné les faits. Pourtant, la CSN rejette systématiquement cette proposition, car elle sait probablement que ses demandes sont déraisonnables et qu'un arbitre ne serait pas d'accord avec ses revendications.

Près de quatre mois après le début de la grève générale illimitée, les familles des commissions scolaires Lester-B.-Pearson et English Montréal, du Collège Sainte-Anne ainsi que des centres de services scolaires de Montréal et Marguerite-Bourgeoys, méritent que ce conflit soit confié à un arbitre. Transco met la CSN au défi de se tourner vers une tierce partie neutre pour la suite des négociations ou d'expliquer pourquoi elle ne le fera pas.

Si la CSN continue de rejeter cette solution raisonnable, alors Transco demande au gouvernement du Québec d'imposer l'arbitrage aux parties. La CSN continue de démontrer sa mauvaise foi à la table de négociation. Il est temps que les élèves soient transportés à l'école en toute sécurité. Le gouvernement peut contribuer à mettre fin à cette grève et faire en sorte que le développement éducatif des élèves ne souffre plus de la grève de la CSN.

Avec une équipe de chauffeurs hautement qualifiés et formés, ainsi que le meilleur bilan de sécurité de l'industrie, Autobus Transco/First Student offre des services fiables et de qualité, notamment des services complets de transport par autobus et de gestion, des services de transport adapté, une flotte de véhicules électrifiée, des itinéraires optimisés, des services de planification, d'entretien et de nolisement grâce à une flotte d'environ 46 600 autobus.

