Auto-Jobs et Autosphere se dotent d'une directrice nationale des ventes

MONTRÉAL, le 25 mai 2023 /CNW/ - Le Groupe Velan Media, propriétaire du site web Auto-Jobs.ca et nouvel acquéreur du magazine Autosphere , assoit sa position de chef de file canadien en matière d'emplois, de recrutement et de contenus dans le secteur automobile en annonçant la nomination de Stéphanie Massé au poste de directrice nationale des ventes des deux structures.

Stéphanie Massé, Directrice nationale des ventes, Autosphere et Auto-jobs.ca (Groupe CNW/Groupe Velan Média Inc.)

Stéphanie Massé évolue dans le milieu automobile depuis plus de 20 ans. Arrivée comme stagiaire chez Auto Journal en 2003, elle a rapidement fait sa marque dans ce média en coordonnant le département du marketing et des ventes. Elle s'est ensuite lancée à temps plein dans cette seconde spécialité et assume depuis 2010 le rôle de gestionnaire de comptes clé pour le magazine Autosphere, la référence canadienne en matière de publications B2B de l'industrie automobile. Elle dispose d'un portefeuille conséquent de clients majeurs comme Fix Network, NAPA, TotalEnergies, Subaru Canada et Point S, en plus de faire partie du comité organisateur du chapitre québécois de la NAFA (Fleet Management Association).

En devenant directrice nationale des ventes d'Autosphere et d'Auto-Jobs, Stéphanie Massé compte profiter de la notoriété et de l'expertise de ces deux marques de commerce, à présent liées, pour accompagner le développement du Groupe.

« Auto-Jobs et Autosphere sont des leaders complémentaires du marché automobile, et ils forment ensemble une belle synergie. Je vais donc m'employer à être une entremetteuse efficace entre ces deux pôles, et je suis fière de représenter, avec mon équipe des ventes, l'offre la plus complète de l'industrie automobile canadienne », indique Mme Massé.

Le PDG du Groupe Vélan Média, René Lewandowski, salue également l'arrivée de Stéphanie Massé à la tête des ventes nationales de son volet automobile : « En jumelant sa vaste expérience aux atouts d'Autosphere et d'Auto-Jobs, Mme Massé va consolider notre position à travers le Canada. Je suis ravi de l'accueillir dans notre équipe de direction ».

Présentation du Groupe Velan Media

Le Groupe Velan Média est la société mère des médias Droit-inc et Autosphere, ainsi que des sites web d'emplois Auto-Jobs, Espresso-Jobs, Secretaire-inc et Génie-inc. Il comporte également un service de marketing web et un d'acquisition de talents, Uman recrutement , qui servent les secteurs d'activités des plateformes du groupe.

Auto-Jobs : https://www.auto-jobs.ca/

Autosphere : https://autosphere.ca

Profil Linkedin de Stéphanie Massé

Renseignements: René Lewandowski, Courriel : [email protected], Cell : 514-992-6777