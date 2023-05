Auto-Jobs et Autosphere : l'alliance de deux leaders du marché automobile

MONTRÉAL, le 22 mai 2023 /CNW/ - Le Groupe Velan Media, propriétaire du site web d'emplois Auto-Jobs.ca, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Rousseau Communication, l'entreprise à la tête du magazine Autosphere et de son pendant numérique autosphere.ca.

L'alliance de ces deux structures majeures consolide pour le Groupe Velan Media (GVM) sa position de chef de file sur le marché de l'automobile québécois et canadien. Comme l'indique Isabelle Courteau, qui dirigeait Rousseau Communication, « l'acquisition d'Autosphere est une suite logique dans le développement de GVM. Auto-Jobs et Autosphere sont des courroies de transmission connues de toute l'industrie automobile. Et comme ces deux marques sont complémentaires, elles ont une synergie naturelle. »

Un duo essentiel au secteur automobile

Auto-Jobs et Autosphere étaient déjà des leaders dans leurs spécialités avant d'unir leurs forces.

Rappelons en effet qu'Auto-Jobs, lancé en 2005, a révolutionné les modèles traditionnels de recrutement dans le secteur automobile, basés sur des annonces dans les journaux et à la radio, grâce à une plateforme web spécialisée connectant directement les travailleurs et les employeurs du milieu. Auto-Jobs a connu un succès immédiat et demeure, près de 20 ans plus tard, le moteur de référence pour les employeurs comme pour les candidats du secteur automobile, avec la plus vaste communauté de professionnels au Québec.

À l'écoute des besoins et de l'évolution du milieu, Auto-Jobs a également ajouté au fil des ans de nombreuses options à son offre initiale, notamment des services de rédaction de contenus, de marketing et de recrutement personnalisés assurés par des experts du secteur automobile.

Autosphere, de son côté, existe depuis 1995 sous forme de magazine et depuis 1997 sur la toile. Ce média spécialisé, pancanadien, qui regroupe aujourd'hui sous un même nom cinq spécialités nichées, est sans conteste la référence canadienne en matière de publications B2B de l'industrie automobile. Il s'adresse à la fois aux concessionnaires, aux gestionnaires de parc, ainsi qu'aux ateliers de pneus, de carrosserie et de pièces, qu'il abreuve d'articles quotidiens sur le web et de douze magazines par an distribués en anglais et en français, à plus de 50 000 exemplaires. L'équipe éditoriale d'Autosphere est constituée d'un noyau de journalistes spécialisés chevronnés, ainsi que d'une soixantaine de chroniqueurs professionnels et ambassadeurs du milieu automobile canadien.

Une consolidation porteuse

Individuellement, Auto-Jobs et Autosphere disposent d'une grande notoriété dans le secteur automobile. Toutefois, en s'unissant, leurs perspectives de développement sont très prometteuses.

« L'expertise irréfutable d'Auto-Jobs en matière d'emploi et de recrutement, et le réseau impressionnant de contacts tissés par Autosphère à travers le Canada vont parfaitement s'imbriquer pour permettre à GVM de grandir », indique Isabelle Courteau.

« Avec cette acquisition, Groupe Velan Média consolide sa position comme éditeur dans l'industrie automobile. En combinant le contenu d'Autosphere et les offres d'emplois d'Auto-Jobs, GVM pourra mieux desservir les annonceurs, les employeurs, les lecteurs et les candidats de cette industrie », ajoute le PDG du Groupe Velan Média, René Lewandowski.

Présentation du Groupe Velan Media

Le Groupe Velan Média est la société mère du média juridique Droit-inc et désormais de celui d'Autosphere, ainsi que des sites web d'emplois Auto-Jobs, Espresso-Jobs, Secrétaire-inc et Génie-inc. Il comporte également un service de marketing web et un d'acquisition de talents, Uman recrutement, qui sert les secteurs d'activités des plateformes du groupe.

