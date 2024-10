ADDISON, Texas, 5 octobre 2024 /CNW/ - Authentix, l'autorité en matière d'authentification et de services d'information, annonce une étape importante en tant que leader mondial du marquage dissimulé des carburants depuis 25 ans pour plus de trois billions de litres de carburant et fournit aujourd'hui le marquage pour plus de 20 programmes sectoriels uniques avec 150 milliards de litres de carburant traités chaque année.

Depuis 1999, Authentix demeure le principal fournisseur de marquage dissimulé des carburants offrant des technologies, des services et des analyses de données exclusifs aux gouvernements et aux sociétés pétrolières commerciales. À l'aide des marqueurs chimiques dissimulés les plus avancés, des analyseurs de carburant portatifs, du soutien aux programmes locaux et d'outils d'analyse de données, les clients peuvent vérifier en temps réel les chaînes d'approvisionnement en amont et en aval pour détecter instantanément le commerce illicite de produits pétroliers.

Comptant seulement quelques employés et un seul bureau en 1996, Authentix a depuis pris de l'expansion avec des programmes de marquage des carburants en Amérique centrale, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, en Asie et en Australie. Aujourd'hui, Authentix a des bureaux partout dans le monde et compte plus de 600 employés.

Kevin McKenna, président et chef de la direction, a déclaré ceci : « Notre engagement à l'égard de l'innovation et du succès de nos clients comme notre priorité absolue a joué un rôle important dans le succès de l'expansion de l'entreprise dans le domaine du marquage des carburants au cours de ces 25 ans. » Il a ajouté : « Les solutions de marquage dissimulé des carburants d'Authentix préviennent la contrebande et l'évasion fiscale, et permettent ainsi aux gouvernements de récupérer des recettes fiscales légitimes. De plus, nos solutions permettent aux sociétés pétrolières commerciales de maintenir la qualité du carburant, la réputation de la marque et la confiance des consommateurs. »

L'ensemble d'outils d'Authentix comprend des marqueurs chimiques, des analyseurs de carburant, des applications mobiles et la gestion des données en ligne (AXIS®) pour le suivi et l'application. Les clients constatent généralement une réduction des activités illicites de plus de 30 % à moins de 5 % du volume de carburant, ce qui se traduit par un rendement du capital investi important de 5 à 15 fois le coût du programme.

Kent Mansfield, chef des ventes et du marketing, a affirmé ceci : « Un autre facteur clé de l'atteinte de ce jalon de 25 ans est l'engagement inébranlable d'Authentix envers le développement durable. Nos solutions utilisent uniquement des marqueurs chimiques écologiques à base de CHON (carbone, hydrogène, oxygène et azote) qui sont conformes aux traités environnementaux mondiaux et réduisent les polluants organiques persistants. De plus, Authentix réinvestit dans les collectivités desservies en finançant des installations éducatives, en fournissant de l'équipement essentiel, en forant des puits pour l'accès à l'eau douce et en installant des infrastructures solaires électriques pour les écoles et les installations médicales. »

À propos d'Authentix :

En tant qu'autorité en matière de solutions d'authentification, Authentix apporte une traçabilité aux chaînes d'approvisionnement mondiales complexes d'aujourd'hui. Depuis plus de 25 ans, Authentix offre à ses clients des solutions matérielles et logicielles pour détecter, atténuer et prévenir les activités de commerce illicite liées aux devises, aux marchandises soumises à des taxes d'accise et aux produits de consommation de marque. Grâce à un modèle de partenariat éprouvé et à une expertise sectorielle approfondie, les clients font l'expérience de la conception de solutions personnalisées et de la gestion complète des programmes pour assurer la sécurité des produits, la protection des revenus et la confiance des consommateurs. Authentix, Inc., dont le siège social est situé à Addison, au Texas, aux États-Unis, compte également des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, et sert des clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.authentix.com . Authentix® est une marque déposée d'Authentix, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/429526/Authentix_Logo.jpg

SOURCE Authentix, Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Kent Mansfield, chef de la direction des ventes et du marketing, [email protected]