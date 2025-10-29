ADDISON, Texas, 30 octobre 2025 /CNW/ - Authentix, un pionnier des technologies de sécurité nano-optique, a annoncé aujourd'hui avoir signé un accord de coopération et de licence avec LEONHARD KURZ, l'une des plus grandes entreprises de fabrication de dispositifs de sécurité avancés au monde.

Cette étape importante confirme que QUANTUM stripe™, la technologie nano-optique brevetée par Authentix, a désormais fait ses preuves pour une production à grande échelle et est disponible sur le marché des billets de banque, marquant ainsi un tournant majeur pour le secteur.

Authentix Inc. signe un accord de coopération et de licence avec LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG. pour la production à grande échelle de QUANTUM stripe™

Après la validation technique réussie de la production à grande échelle de la technologie nano-optique QUANTUM stripe, le partenariat se concentre désormais sur la finalisation des conditions commerciales et d'approvisionnement afin de répondre à la demande mondiale croissante.

Cet accord associe l'innovation révolutionnaire en nano-optique d'Authentix à la capacité de production de classe mondiale de KURZ, garantissant ainsi un approvisionnement fiable et à grande échelle pour les clients du secteur des billets de banque.

« Le processus de fabrication étant validé et la capacité assurée, nous passons de l'innovation à un impact complet sur le marché », a déclaré Alan Newman, chef des produits chez Authentix.

« Cette collaboration établit une nouvelle référence pour le secteur des billets de banque et garantit aux clients un accès à grande échelle à notre technologie. »

Les parties prévoient de conclure prochainement des accords commerciaux et d'approvisionnement définitifs, ce qui permettra un déploiement immédiat sur le marché et une croissance à long terme pour cette technologie de pointe avancée.

À propos d'Authentix : En tant qu'autorité en matière de solutions d'authentification, Authentix apporte une traçabilité aux chaînes d'approvisionnement mondiales complexes d'aujourd'hui. Depuis plus de 25 ans, Authentix offre à ses clients des solutions physiques et logicielles pour détecter, atténuer et prévenir le commerce illicite lié aux devises, aux marchandises soumises à des impôts indirects et aux produits de consommation de marque. Authentix, Inc., dont le siège social est situé à Addison, au Texas, aux États-Unis, compte également des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique, et sert des clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.authentix.com Authentix® est une marque déposée d'Authentix, Inc.

À propos de LEONHARD KURZ KURZ Banknote Security fournit l'élément essentiel de la sécurité des billets de banque. Sa combinaison ultime de technologies uniques a fait ses preuves des milliards de fois sur les billets de banque à travers le monde. En plus de sa technologie brevetée et éprouvée KINEGRAM®, KURZ produit des feuilles de sécurité pour certains tiers dans son site de production dédié et ultramoderne de Sulzbach-Rosenberg, en Allemagne. Le groupe KURZ emploie plus de 5 500 personnes dans plus de 30 pays et exerce ses activités sur une grande variété de marchés. Pour en savoir plus sur nos solutions de billets de banque, consultez le site www.kurz-banknotes.com et pour en savoir plus sur le Groupe KURZ, rendez-vous sur www.kurz-world.com

