Authen-TIC annonce l'acquisition de la division commerciale d'ABC Informatique

Acquisition de la division commerciale d'ABC Informatique

En prévision de cette convergence, Authen-TIC a consolidé ses bases et ses forces afin d'accueillir cette clientèle en s'assurant de conserver la qualité de son service.

Pionnier et leader incontesté en service géré au Lac-Saint-Jean (MSP), la clientèle d'Authen-TIC, celle d'ABC et toute la région profiteront de cette acquisition qui leur permettra d'accélérer le développement de leurs solutions proactives axées sur l'accompagnement, l'intelligence artificielle et la sécurité.

Toute l'équipe d'Authen-TIC souhaite la bienvenue à la clientèle d'ABC.

SOURCE Authen-TIC

Renseignements: NOUS JOINDRE: 1 800 795-0826, [email protected], authen-tic.ca