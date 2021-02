La deuxième liste annuelle TIME100 Next met en lumière 100 étoiles montantes du monde entier. Extension de la liste TIME100 des personnes les plus influentes, la liste Next vise à célébrer les personnes qui façonnent l'avenir. Étant donné que la pandémie de COVID-19 a mis la société à rude épreuve et a forcé des leaders positifs et influents à se mettre au-devant de la scène, la liste de 2021 est particulièrement importante.

« Je suis très heureux de constater que, grâce à mes efforts, le nombre de personnes exposées à l'industrie du commerce électronique en plein essor de la Chine augmente », a déclaré M. Li, acteur de premier plan dans le secteur du commerce électronique en direct du pays et philanthrope émergent.

« Je suis également très fier de voir mes efforts et réalisations, et ceux de mon pays être reconnus sur la scène mondiale, a-t-il ajouté. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir aider l'économie chinoise à se remettre de la pandémie. Aussi, l'honneur qui m'est fait constitue également une reconnaissance de la réussite de la Chine dans la lutte contre la pandémie. »

La liste place les individus dans cinq catégories : artistes, phénomènes, chef de file, défenseurs et innovateurs. Austin Li a été reconnu comme « innovateur ». Ses réalisations dans le domaine du commerce électronique en direct sont pratiquement inégalées. Réputé pour son charisme et ses critiques honnêtes de produits, M. Li est considéré comme une figure faisant autorité dans l'industrie de la beauté; ses opinions et recommandations ont du poids et influencent les décisions d'achat de millions de personnes.

En 2018, il s'est tenu aux côtés de Jack Ma à l'occasion de l'événement « Dix ans, dix personnes » d'Alibaba, et a même battu le fondateur de la plateforme à un concours de ventes en vendant 15 000 rouges à lèvres en seulement cinq minutes. Par la suite, il a généré des ventes de 145 millions de dollars américains sur Taobao, un détaillant en ligne, lors de la promotion commerciale de la Fête des célibataires de 2019 en Chine. Il détient le record mondial Guinness pour avoir appliqué le plus de modèles de rouge à lèvres différents en 30 secondes. De plus, il est apparu aux côtés de bon nombre des célébrités et commentateurs de l'actualité les plus côtés, contribuant ainsi à combler le fossé entre les médias traditionnels et les médias sociaux.

Pendant toute l'année 2020, M. Li a concentré son attention et ses efforts à aider la Chine à faire face à la pandémie de COVID-19. Il a notamment collaborer avec des représentants des médias de l'État pour promouvoir les produits locaux de la ville de Wuhan, particulièrement touchée par la pandémie, et stimuler son économie en difficulté, en contribuant à la collecte 70 millions de yuans la veille du Nouvel An chinois pour aider les agriculteurs ruraux et l'intégralité des communautés.

S'adressant à Xinhua en septembre 2020, M. Li a noté : « Que ce soit pour lutter contre la COVID-19 ou pour réduire la pauvreté, je pense que nous avons un rôle à jouer. » Cette attitude trouve écho dans son énorme communauté d'admirateurs en ligne qui suivent son exemple et font ce qu'ils peuvent pour aider la société à avancer.

Depuis l'an dernier, M. Li met l'accent sur le développement des régions reculées de la Chine, de la réduction de la pauvreté grâce au commerce électronique à l'amélioration de l'éducation et des soins de santé, afin de contribuer à la revitalisation rurale.

« À l'avenir, d'autres mesures seront prises pour améliorer l'éducation des enfants dans les régions rurales et fournir des services médicaux et de santé aux femmes dans les régions éloignées », a-t-il déclaré.

À ce jour, M. Li est à la tête de l'industrie chinoise du commerce électronique en direct, dont la valeur est devraient atteindre 15 milliards de dollars américains d'ici 2023.

