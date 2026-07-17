Aurra Markets a été désigné « Meilleur courtier Forex à faibles écarts 2026 » lors du salon Money Expo d'Abu Dhabi

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 17 juillet 2026 /CNW/ - Aurra Markets, une plateforme de trading multi-actifs en pleine expansion, a été officiellement désignée « Meilleur courtier à faibles écarts 2026 », lors du salon Money Expo Abu Dhabi. Ce prix a été décerné à la société de courtage le 9 juillet lors d'une cérémonie organisée au Centre ADNEC, marquant ainsi une étape importante dans la volonté de l'entreprise d'offrir des conditions de négociation de niveau institutionnel.

Écarts d'Aurra Markets : tarifs institutionnels à partir de 0,0 pip

Aurra Markets reçoit le prix du meilleur courtier à faible écart dans Money Expo Abu Dhabi 2026

L'obtention du prix « Meilleur courtier à faibles écarts 2026 » illustre l'importance qu'accorde Aurra Markets à l'efficacité tarifaire et aux performances techniques. Sur les marchés financiers dynamiques, il est essentiel, tant pour les investisseurs particuliers que pour les investisseurs institutionnels, de réduire au minimum les coûts de transaction. En optimisant ses réserves de liquidité et en investissant dans des technologies de tarification de pointe, Aurra Markets propose aux traders des écarts bruts à partir de 0,0 pip. Cette performance illustre la philosophie fondamentale de la société de courtage : offrir aux clients un environnement de trading transparent et rentable, tout en garantissant la rapidité d'exécution et la stabilité de la plateforme.

Exécution MT5 ultra-rapide pour les traders Forex et les contrats sur différence

« Nous sommes honorés de recevoir cette distinction au cours d'un grand salon financier de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord », a déclaré un dirigeant d'Aurra Markets. « Ce prix confirme le bien-fondé de nos investissements dans les infrastructures, qui visent à réduire les coûts de négociation pour nos clients. Proposer des écarts faibles fait partie intégrante de notre activité. Grâce à notre vitesse d'exécution MT5 de 12 ms et à nos protocoles rigoureux de gestion des risques, nous offrons aux traders de devises et de contrats sur différence la stabilité nécessaire pour tirer parti des évolutions macroéconomiques en toute confiance. »

Un financement efficace grâce au portefeuille d'Aurra

Outre des frais de transaction réduits, nous proposons des solutions rapides pour les dépôts et les retraits. Les clients peuvent gérer leurs fonds via le portefeuille d'Aurra. L'utilisation de ce système unifié garantit une gestion très structurée des actifs et un accès rapide aux marchés.

Développer des services de trading primés à l'échelle mondiale

Cette récompense décernée lors du salon Money Expo Abu Dhabi 2026 vient renforcer la vision stratégique d'Aurra Markets, consistant à poursuivre son expansion sur les places financières internationales. La société de courtage continue d'affiner ses modèles de tarification et à maintenir des normes opérationnelles élevées au sein du secteur de trading en ligne.

À propos d'Aurra Markets

Aurra Global Markets Limited est agréée et réglementée par la Commission des services financiers de l'île Maurice (FSC) sous le numéro de licence GB25204837. Aurra Markets met à la disposition d'une communauté mondiale de traders l'infrastructure directe et les ressources techniques nécessaires pour opérer sur des marchés financiers dynamiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.aurra.markets.

SOURCE Aurra Markets

CONTACT : Aurra Global Markets Limited, [email protected]