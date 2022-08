Aurora Hydrogen recueille 10 millions de dollars pour développer une technologie de l'hydrogène à faible coût et sans émissions

Energy Innovation Capital, Williams, Shell Ventures et Chevron Technology Ventures investissent pour aider à débloquer l'une des formes de production d'hydrogène les plus propres et les plus économiques

EDMONTON, Alberta, 1 août 2022 /CNW/ - Aurora Hydrogen , une entreprise qui développe une technologie de production d'hydrogène sans émission, a recueilli 10 millions de dollars américains dans un financement de série A dirigé par Energy Innovation Capital. Parmi les investisseurs participants figurent Williams, Shell Ventures, Chevron Technology Ventures et la George Kaiser Family Foundation. Ce financement s'ajoute à un financement supplémentaire du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) que l'équipe a reçu plus tôt cette année.

Alors que le monde cherche à décarboner rapidement les transports et l'industrie, la demande d'hydrogène devrait augmenter de façon spectaculaire, passant de 130 milliards de dollars aujourd'hui à 2,5 billions de dollars en 2025, selon le Conseil de l'hydrogène Il est urgent de développer de nouvelles technologies à faible coût et à faible émission de carbone pour la production d'hydrogène. Aurora Hydrogen met à l'échelle sa technologie exclusive et très efficace de pyrolyse par micro-ondes pour produire de l'hydrogène et du carbone solide sans générer d'émissions de CO 2 ni consommer d'eau. La technologie d'Aurora est très évolutive, avec des unités qui peuvent être utilisées pour une vaste gamme d'applications, du ravitaillement distribué à l'injection d'hydrogène et aux procédés industriels.

La production d'hydrogène à partir de la technologie Aurora pourrait réduire les émissions mondiales de CO 2 de plus de 900 millions de tonnes par année, ce qui est considérable. De plus, Aurora utilise 80 % moins d'électricité que l'électrolyse, la méthode conventionnelle de production d'hydrogène propre, ce qui nécessite une capacité de production d'électricité beaucoup plus faible par kilo d'hydrogène. De plus, contrairement à l'électrolyse, le processus n'a pas besoin d'eau comme matière première, ce qui préserve une autre ressource critique et rare.

« Chez Aurora, nous produisons de l'hydrogène à faible coût au point d'utilisation, à l'échelle exacte requise, et sans générer de CO 2 , a déclaré Andrew Gillis, chef de la direction d'Aurora Hydrogen. Nous utilisons les pipelines et les systèmes de distribution d'énergie existants pour transporter l'énergie, puis nous produisons l'hydrogène là où il est nécessaire, ce qui élimine la nécessité de toute nouvelle infrastructure coûteuse de transport de l'hydrogène. »

Le financement récent sera utilisé pour construire et exploiter une usine de démonstration de 200 kg-H 2 /jour pour des essais sur le terrain à Edmonton, au Canada. La production actuelle d'hydrogène est soit coûteuse et distribuée, soit peu coûteuse et centralisée, ce qui entraîne des coûts supplémentaires pour le transport. La technologie d'Aurora a le potentiel de débloquer de nombreux nouveaux marchés et applications de l'hydrogène en fournissant de l'hydrogène à faible coût au point d'utilisation, accélérant ainsi la voie vers la décarbonation dans le transport lourd, le chauffage résidentiel et commercial, et de nombreux processus industriels.

« Energy Innovation Capital investit dans des entreprises innovantes qui commercialisent des technologies permettant d'obtenir une énergie propre, abondante et abordable pour tous, a déclaré Christopher Smith, directeur général d'Energy Innovation Capital. L'approche novatrice et thermodynamique d'Aurora a la possibilité de décarboner l'industrie actuelle de l'hydrogène à forte intensité de carbone et de mener la commercialisation de nouvelles applications de l'hydrogène à faible teneur en carbone. L'équipe d'Aurora est particulièrement bien placée pour produire de l'hydrogène de l'une des façons les plus rapides, les plus économiques et les plus propres jamais vues sur le marché. »

L'équipe fondatrice d'Aurora Hydrogen est composée d'Andrew Gillis, PhD, MBA, P.Eng.; Erin Bobicki, PhD, P.Eng.; et Murray Thomson, PhD, P.Eng. M. Gillis a passé plus d'une décennie dans le développement, la mise à l'échelle et la commercialisation de technologies propres dans l'industrie des ressources naturelles; Mme Bobicki est une experte mondiale des nouvelles applications de l'énergie des micro-ondes pour les processus industriels; et M. Thomson est un expert mondial des réactions thermofluides avec un accent sur la combustion et la pyrolyse.

« Aurora a mis sur pied un impressionnant syndicat d'investisseurs stratégiques pour commercialiser et mettre à l'échelle de l'hydrogène sans émissions qui comprend deux des plus grandes sociétés énergétiques au monde et une entreprise d'infrastructure énergétique de premier plan aux États-Unis, a ajouté M. Smith. Aurora peut contribuer de façon importante à l'atteinte des cibles mondiales de consommation énergétique nette zéro et est très bien alignée sur l'orientation d'Energy Innovation Capital sur l'avenir de l'énergie, l'engagement de Chevron à l'égard de la décarbonation industrielle et de la décentralisation de l'énergie, la stratégie de Shell pour investir dans l'énergie à faibles émissions de carbone et le programme de développement de l'hydrogène de Williams. Le consortium offre à Aurora une plateforme de commercialisation puissante d'envergure mondiale. »

À propos d'Aurora Hydrogen

Aurora Hydrogen met au point une technologie de production d'hydrogène propre qui utilise une énergie de micro-ondes efficace sans produire d'émissions de CO 2 ni consommer d'eau. La technologie est hautement évolutive, les unités peuvent être installées n'importe où et peuvent s'adapter aux petites stations de ravitaillement en carburant comme aux plus grandes applications industrielles. La production d'hydrogène à l'aide de la technologie d'Aurora pourrait réduire les émissions mondiales de CO 2 de plus de 900 millions de tonnes par année. L'entreprise a été fondée en 2021 et est basée à Edmonton, au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site : www.aurorahydrogen.com .

À propos d'Energy Innovation Capital

Energy Innovation Capital (EIC) est le principal fournisseur de capitaux pour les innovateurs au service de l'industrie énergétique. EIC offre un financement de démarrage et de croissance aux entrepreneurs visionnaires qui relèvent les défis énergétiques mondiaux grâce à des solutions transformatrices et de pointe sur le marché. L'équipe d'EIC s'appuie sur son expertise, ses réseaux et son approche collaborative pour aider les entrepreneurs talentueux à repousser les limites de ce qui est possible et à bâtir de grandes entreprises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.energyinnovationcapital.com .

SOURCE Aurora Hydrogen

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Chris Allieri, [email protected]