Aurora Cannabis offre une mise à jour sur ses opérations mondiales et ses initiatives de croissance

« Aurora prend au sérieux sa position de leader du secteur mondial du cannabis et s'engage à faire preuve d'ouverture et de transparence à l'égard de toutes ses parties prenantes », a déclaré Terry Booth, PDG d'Aurora. « L'équipe d'Aurora s'efforce de faire progresser plusieurs grandes initiatives stratégiques au Canada, aux États-Unis et à l'étranger pour renforcer davantage la position mondiale de l'entreprise. Nous concentrons nos efforts sur la réalisation de notre plan d'affaires et la gestion prudente du capital de nos investisseurs. »

Mise à jour sur les installations en construction :

Alors qu'Aurora met en œuvre sa stratégie pour une culture évolutive et spécialisée, elle continue à faire preuve de prudence dans ses décisions quant à l'allocation de capital, en se basant sur les prévisions mondiales de la demande. Un grand nombre des projets de construction majeurs de l'entreprise sont sur le point de franchir des étapes importantes, et des investissements de capitaux d'envergure ont été convenus.

Mise à jour sur la construction d'Aurora Sun et d'Aurora Nordic 2

Aurora poursuit les travaux de construction d'Aurora Sun, son installation de 1,6 million de pieds carrés située à Medicine Hat, en Alberta, et de Nordic Sky, son installation de 1 million de pieds carrés stratégiquement située à Odense, au Danemark. Les nouvelles installations spécialisées « Sky Class » d'Aurora offriront une maîtrise totale de toutes les conditions environnementales et de récolte prévues, ce qui permettra de produire du cannabis de haute qualité, à rendement élevé constant et à faible coût.

M. Booth a ajouté ce qui suit : « Aurora Sun à Medicine Hat et Aurora Nordic au Danemark représentent la prochaine évolution de notre philosophie de culture « Sky Class », et leur construction avance bien. Aurora Sun est en voie d'achèvement, la majorité des investissements nécessaires ayant été réalisés, tandis que dans le cas d'Aurora Nordic, la construction principale de l'extérieur, y compris de l'enceinte de l'installation, est presque terminée. Notre philosophie de conception permet une flexibilité dans l'obtention de licences et la mise en service, ce qui cadre avec la croissance à long terme de la demande mondiale de cannabis thérapeutique. »

La construction d'Aurora Polaris touche à sa fin

La construction d'Aurora Polaris, centre de production à l'échelle industrielle de produits à forte marge et à valeur ajoutée tels que les produits comestibles et les produits de vapotage, est presque achevée. L'occupation du bâtiment est prévue le 31 octobre 2019, et le personnel commencera à emménager dès la première semaine de novembre. Le rayonnage des entrepôts devrait arriver lors de la première semaine d'octobre.

Cliquez ici pour voir des images d'Aurora Polaris captées par des drones.

La construction de l'installation Whistler Pemberton est sur la bonne voie



La construction de l'installation Whistler Pemberton reste sur la bonne voie et devrait prendre fin au quatrième trimestre de l'année civile 2019. À ce jour, quatre salles sont pleinement fonctionnelles et elles offrent une capacité annuelle de 1 200 kg de cannabis biologique certifié de qualité supérieure. 11 pièces supplémentaires devraient être fonctionnelles à partir de novembre 2019. À la fin de ses travaux, l'installation Whistler Pemberton devrait produire plus de 4 500 kg de cannabis biologique certifié de qualité supérieure par an. Whistler Cannabis Co., la marque de produits biologiques de l'entreprise, a l'intention de lancer de nouveaux produits dérivés du cannabis sur le marché grand public, entre autres du haschich et de la résine certifiés biologiques après leur légalisation en décembre 2019.

L'installation Whistler Pemberton comprendra un salon public pour informer les visiteurs de la région de l'histoire de Whistler en tant que pionnière de la culture du cannabis certifié biologique. Cette ville de la Colombie-Britannique attire plus de 2,7 millions de visiteurs chaque année et se classe systématiquement parmi les principales destinations de voyage du monde.

Anandia va ouvrir un siège ultramoderne pour le testage du cannabis

Le 8 octobre 2019, Anandia Laboratories Inc (« Anandia »), filiale de testage du cannabis en propriété exclusive d'Aurora, ouvrira officiellement son nouveau siège social à Vancouver, en Colombie-Britannique. Cette nouvelle installation ajoute 12 600 pieds carrés d'espace de laboratoire et environ 40 nouveaux employés, portant l'effectif total d'Anandia à plus de 100. Un espace supplémentaire de 13 000 pieds carrés pour des bureaux devrait être ajouté au siège d'ici à la fin de 2019. Cela représente une augmentation totale de 700 % de l'empreinte canadienne d'Anandia au cours de la dernière année et permettra à Anandia de procéder à une expansion et d'approvisionner un plus grand nombre de producteurs autorisés canadiens afin de servir les patients et autres consommateurs de cannabis.

À l'heure actuelle, Anandia met en œuvre une technologie et une automatisation de pointe pour accroître son efficacité. La nouvelle installation permettra de réaliser un plus grand nombre de tests différents sur le cannabis et les produits du cannabis que toute autre installation du secteur, y compris des tests relativement à 14 cannabinoïdes différents. Le nouveau siège social comprend également une installation unique de culture de tissus végétaux qui offrira des services d'archivage et de sauvegarde de la génétique, de façon à répondre aux besoins des producteurs autorisés en matière de génétique végétale afin d'accroître la productivité de cette nouvelle culture de grande valeur et du secteur du cannabis en général.

La construction du centre canadien d'innovation en matière de cannabis est presque terminée

La construction du centre d'innovation en matière de cannabis spécialisé d'Aurora à Comox, en Colombie-Britannique, devrait prendre fin en décembre 2019, sans dépassement du budget. Cette nouvelle installation comprend une serre de 22 500 pieds carrés et un laboratoire connexe de 10 000 pieds carrés. Elle sera axée sur le développement de la propriété intellectuelle, de la génétique et de la technologie de culture spécialisée, et visera à améliorer la production des installations Sky Class d'Aurora.

Mise à jour sur les installations opérationnelles :

Visite guidée de l'installation Aurora Sky, du clonage à la vente

La production à Aurora Sky, l'installation de production phare de l'entreprise, continue d'évoluer conformément à l'objectif de production annuelle, à savoir plus de 100 000 kg de cannabis par an. Située à proximité de l'aéroport international d'Edmonton, Aurora Sky est l'installation de production la plus avancée qu'exploite l'entreprise. Elle est dotée de 16 salles de fleurs et d'une automatisation ultramoderne assurant un contrôle précis de chaque variable environnementale nécessaire à la production constante de cannabis de haute qualité à faible coût. Faites une visite unique des coulisses de l'installation de culture de cannabis la plus technologiquement avancée qui soit, du clonage à la vente :

Cliquez ici pour une visite guidée de l'installation Aurora Sky, du clonage à la vente.

Première récolte extérieure à Aurora Valley

La première récolte à Aurora Valley, située à Westwold, en Colombie-Britannique, a commencé le mercredi 2 octobre 2019. S'étendant sur plus de 200 acres, la première récolte comprend environ 55 000 plantes de cannabis issues de six cultivars uniques : Banana Split, Blue Dream, Cannatonic, Chocolope, Krypt Melon et LA Confidential. Le cannabis sera envoyé à Aurora Sky aux fins d'extraction et de tests supplémentaires. Cette première récolte constitue une étape importante pour l'entreprise, qui met au point des techniques de culture lui permettant de mieux performer en matière de culture du cannabis dans diverses conditions climatiques et examine des approches pour une agriculture du cannabis respectueuse de l'environnement. Les recherches sur les cultures effectuées cette année devraient aider l'entreprise à développer de nouvelles technologies, de la génétique et de la propriété intellectuelle afin de permettre une production durable et de haute qualité à l'extérieur.

Cliquez ici pour voir des images d'Aurora Valley captées par des drones.

Installation de panneaux solaires à Aurora Mountain

Plus tôt cette année, Aurora a signé un contrat d'achat d'électricité à long terme prévoyant l'achat d'un projet solaire de 600 kW installé sur le toit du premier site phare d'Aurora, Aurora Mountain, dans le comté de Mountain View, en Alberta. L'installation comprend 1 768 modules solaires connectés directement au réseau électrique de l'Alberta, qui lui fournira de manière transparente de l'électricité verte à l'installation. En tant que chef de file du secteur en matière d'intégration de la technologie dans la conception et l'exploitation de ses installations, Aurora a conclu que le projet pilote d'énergie de remplacement était le moyen idéal pour explorer l'utilisation de l'énergie solaire dans l'une de ses installations sans subir de coûts d'investissement supplémentaires. Le projet devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et, selon les prévisions de prix établies par des tiers, Aurora prévoit que le projet solaire permettra de réaliser des économies au cours des 20 prochaines années.

Aurora Vie

Santé Canada a autorisé toutes les pièces d'Aurora Vie, située à Pointe-Claire, au Québec, et cette installation fonctionne actuellement au maximum de sa capacité autorisée de 4 000 kg/an. Une vérification de l'installation en fonction des BPF de l'UE a été réalisée et n'a donné lieu à aucune observation majeure. Par conséquent, Aurora prévoit que l'installation recevra sa certification sous peu.

Aurora Eau

La première récolte d'environ 6 000 plantes de cannabis cultivées à l'extérieur à Aurora Eau, située à Lachute, au Québec, est en cours. Une fois la récolte terminée, les quelque 600 kg de biomasse seront envoyés à Aurora Sky aux fins d'extraction et de tests supplémentaires.

Aurora Ridge

Santé Canada a autorisé toutes les pièces d'Aurora Ridge (anciennement MedReleaf Markham), située à Markham, en Ontario, et cette installation fonctionne actuellement à sa capacité nominale de 7 000 kg/an.

Aurora River

Santé Canada a autorisé toutes les pièces d'Aurora River (anciennement MedReleaf Bradford), située à Bradford, en Ontario, et cette installation fonctionne actuellement à sa capacité nominale de 28 000 kg/an. Une vérification de l'installation en fonction des BPF de l'UE a été réalisée et n'a donné lieu à aucune observation majeure. Par conséquent, Aurora prévoit que l'installation recevra sa certification sous peu. L'obtention de cette certification augmentera considérablement la capacité de l'entreprise à expédier ses produits sur le marché européen.

Aurora Prairie

L'entreprise a récemment investi 1,5 million de dollars à Aurora Prairie, située à Saskatoon, en Saskatchewan, pour faire progresser l'infrastructure scientifique de l'installation. Au total, 10 espaces de culture ont été consacrés à la recherche et au développement. La recherche à Aurora Prairie est axée sur l'identification de nouvelles génétiques de plantes aux caractéristiques améliorées afin d'optimiser la croissance des plantes et de créer des cultivars de haute qualité sur mesure.

Mise à jour sur les opérations des filiales mondiales

La position de leader d'Aurora va au-delà de la culture et du marché canadien. L'entreprise est désormais présente dans 25 pays partout dans le monde. Elle a continuellement joué un rôle de pionnière dans le développement du secteur mondial du cannabis thérapeutique et, à présent, elle fait de même pour le secteur du chanvre mondial. Aurora conserve sa vision mondiale et investit aujourd'hui pour s'assurer de disposer de l'infrastructure de culture, de génétique, de production, d'emballage, de distribution, de vente et de marketing nécessaire pour réussir à l'échelle mondiale.

Partenariat avec l'UFC pour faire progresser la recherche en matière de CBD et le développement de produits

Aurora et l'Ultimate Fighting Championship (« UFC ») mènent un programme de recherche conjoint axé sur certains indices de santé et résultats voulus en matière de santé et de bien-être qui importent non seulement pour les athlètes d'arts martiaux mixtes (« MMA »), mais aussi pour les athlètes de tous les niveaux, dans tous les sports. L'étude portera sur l'efficacité des traitements au cannabidiol dérivé du chanvre (CBD), ainsi que sur la détermination de la posologie optimale pour divers mécanismes d'administration.

Actuellement, Aurora et l'UFC en sont aux dernières étapes de la préparation d'un sondage à l'attention des athlètes, qui sera soumis à un comité d'examen indépendant aux fins de consultation des athlètes de l'UFC à la Performance Institute de Las Vegas. En parallèle, Aurora développe les formulations et les protocoles d'essais cliniques pour la première étude pilote expérimentale, axée sur la douleur et l'inflammation. À l'issue des études, Aurora compte développer de nouveaux produits pour les marchés de la médecine et du bien-être sous la nouvelle marque, ROAR Sports (« ROAR » étant un acronyme pour « research on accelerated recovery » [recherche sur la récupération accélérée]).

Mise à jour sur les opérations mondiales de chanvre

Agropro, filiale de chanvre européen en propriété exclusive d'Aurora, récolte actuellement environ 9 000 acres de chanvre en Lituanie, en Lettonie et en Estonie. La récolte sera traitée dans la grande installation de séchage de l'entreprise située à Kaunas, en Lituanie. D'une longueur d'environ 60 mètres, celle-ci peut traiter jusqu'à 5 tonnes par heure.

ICC Labs, filiale d'Amérique latine en propriété exclusive d'Aurora, prépare actuellement la prochaine saison de culture du chanvre, qui devrait commencer par la plantation initiale en novembre 2019. Environ 435 acres de terres devraient être ensemencés, avec un potentiel de production d'environ 100 000 kg de matières premières lors de la récolte, en avril 2020. La biomasse de chanvre sera traitée dans l'installation d'extraction conforme aux BPF de l'entreprise, stratégiquement située à environ cinq minutes de l'aéroport international de Canelones et dans la zone de libre-échange de l'Uruguay pour les « parcs technologiques ».

Développement des marchés du Royaume-Uni et de la Pologne

Pour développer la première exportation commerciale d'huile de cannabis d'Aurora au Royaume-Uni, l'entreprise a récemment conclu des accords avec deux partenaires locaux afin d'accélérer la livraison de cannabis thérapeutique supplémentaire au marché du Royaume-Uni. Les partenaires superviseront la mise en œuvre d'un programme éducatif pour les professionnels de la santé basés au Royaume-Uni et géreront la distribution de cannabis thérapeutique dans le pays. Les accords devraient permettre de commercialiser sur le marché britannique une large gamme d'huiles de cannabis et de fleurs séchées pour répondre aux besoins croissants des patients.

Comme suite au communiqué de presse de l'entreprise daté du 25 octobre 2018, le 14 août 2019, le bureau d'enregistrement polonais des produits médicaux, des dispositifs médicaux et des biocides a publié une autorisation de commercialisation pour quatre produits d'Aurora. Cette autorisation permet à Aurora d'élargir son offre de produits en Pologne avec les variétés suivantes :

1. Cannabis Flos Aurora Deutschland GmbH (≤ 1 % de THC, 12 % de CBD)

2. Cannabis Flos Aurora Deutschland GmbH (8 % de THC, 8 % de CBD)

3. Cannabis Flos Aurora Deutschland GmbH (20 % de THC, ≤ 1 % de CBD)

4. Cannabis Flos Aurora Deutschland GmbH (22 % de THC, ≤ 1 % de CBD)

L'enregistrement de ces nouveaux formats de produit étend considérablement l'accès des patients polonais à un cannabis thérapeutique de haute qualité et fournit aux médecins les outils nécessaires pour traiter de manière optimale des patients présentant divers symptômes. Aurora prévoit que les livraisons du portefeuille de produits élargi à destination de la Pologne commenceront au quatrième trimestre de l'année civile 2019, en fonction de la demande des patients et à mesure que les produits arriveront sur le marché.

Développements du marché thérapeutique australien

Avec sa population de plus de 24 millions d'habitants, l'Australie a vu son système de cannabis thérapeutique commencer à se développer rapidement d'une manière similaire à celle du système canadien, ce qui en fait un marché important avec un potentiel de croissance majeur. Les récents changements apportés au système d'accès spécial (« SAS ») de l'Australie ont permis aux prescripteurs de traiter plus facilement les demandes de cannabis thérapeutique et d'obtenir simultanément les approbations du gouvernement fédéral et des États/territoires qui commencent à éliminer les obstacles empêchant les patients d'obtenir un traitement. À ce jour, 14 420 demandes SAS-B ont été approuvées, dont 13 217 (92 %) au cours des 12 derniers mois et 2 893 (20 %) en août 2019 seulement.

Aurora a établi une présence en Australie grâce à ses investissements stratégiques dans Cann Group Limited (« Cann ») (ASX : CAN) et MedReleaf Australia. Cann, première entreprise autorisée à effectuer des recherches sur le cannabis et à cultiver la plante à des fins médicales en Australie, exploite deux installations de culture et en construit une troisième, qui devrait être achevée d'ici la fin de 2020.

BC Northern Lights

Le 12 septembre 2019, BC Northern Lights, filiale en propriété exclusive d'Aurora, a lancé sa nouvelle boîte pour la culture hydroponique à domicile, RoomMate Pro. Cette boîte de culture hautement automatisée peut produire jusqu'à quatre plantes toutes les huit à 12 semaines. Compacte et à la pointe de la technologie, elle est dotée d'une console à écran tactile, de commandes entièrement personnalisables, d'un filtre à charbon anti-odeur, d'un éclairage à DEL écoénergétique et de capteurs permettant de vérifier de nombreux éléments, du pH à l'humidité.

Développement de partenariats stratégiques

Aurora possède un vaste portefeuille de partenariats avec des entreprises du secteur du cannabis et de secteurs connexes. Chacun de ces partenariats offre des avantages stratégiques précieux à Aurora, entre autres une présence au sein du secteur de la vente au détail, des renseignements sur les clients, de la technologie, de la propriété intellectuelle et des avantages opérationnels ou économiques. L'entreprise évalue continuellement l'adéquation stratégique de ces investissements et peut choisir de monnayer des investissements qui ne sont plus au cœur du plan stratégique.

Alcanna Inc. (« Alcanna »)

Alcanna continue de développer son réseau de magasins de vente au détail de cannabis partout au Canada . Au total, Alcanna prévoit ouvrir 31 établissements Nova Cannabis dans l'ensemble du pays d'ici la fin décembre 2019.

. Au total, Alcanna prévoit ouvrir 31 établissements Nova Cannabis dans l'ensemble du pays d'ici la fin décembre 2019. En Ontario , le chiffre d'affaires hebdomadaire moyen de la boutique Nova Cannabis Queen Street West est d'environ 450 000 $, ce qui en fait le plus performant des 271 points de vente de cannabis et d'alcool d'Alcanna.

, le chiffre d'affaires hebdomadaire moyen de la boutique Nova Cannabis Queen Street West est d'environ 450 000 $, ce qui en fait le plus performant des 271 points de vente de cannabis et d'alcool d'Alcanna. La gamme de produits grand public d'Aurora et de MedReleaf est toujours très populaire et se classe régulièrement parmi les meilleurs vendeurs de tous les magasins Nova Cannabis.

Australis Capital Inc. (« Australis »)

Australis a récemment reçu l'approbation pour le lancement des travaux hors site, des services publics et des travaux sur site préalables à la construction tels que le nivellement pour son site de North Las Vegas , en vue de la construction de son installation phare proposée de culture et de fabrication.

, en vue de la construction de son installation phare proposée de culture et de fabrication. Australis a l'intention de transférer la culture de ses marques exclusives (extraits de première qualité Tsunami ® , extraits Provisions ® et gamme de fleurs biologiques de première qualité Mr. Natural ® ) à cette installation une fois les travaux terminés.

, extraits Provisions et gamme de fleurs biologiques de première qualité Mr. Natural ) à cette installation une fois les travaux terminés. Ancienne filiale d'Aurora, Australis est devenue une entreprise à part entière en septembre 2018 et a réalisé neuf transactions depuis. Aurora détient des bons de souscription restreints lui permettant d'acquérir 22 628 751 actions d'Australis, plus 20 % du nombre d'actions d'Australis en circulation à la date de levée. Il est interdit à Aurora d'exercer les bons de souscription restreints à moins que toutes les opérations commerciales d'Australis aux États-Unis ne deviennent légales en vertu des lois fédérales et des États applicables et qu'Aurora ait reçu l'autorisation de la TSX et de toute autre bourse à laquelle Aurora peut être inscrite, au besoin.

Capcium Inc. (« Capcium »)

Capcium en est actuellement aux dernières étapes de la construction de sa nouvelle installation de production ultramoderne d'une capacité maximale de 10 chaînes d'encapsulation de gélules approuvées par Santé Canada , la Food & Drug Administration (FDA) et l'Agence européenne des médicaments (EMA) capables de produire environ 2,5 milliards de gélules par an. La construction devrait être achevée au quatrième trimestre de 2019, et la nouvelle installation devrait être autorisée à produire du cannabis au premier trimestre de 2020.

, la Food & Drug Administration (FDA) et l'Agence européenne des médicaments (EMA) capables de produire environ 2,5 milliards de gélules par an. La construction devrait être achevée au quatrième trimestre de la nouvelle installation devrait être autorisée à produire du cannabis au premier trimestre de 2020. Capcium a récemment fermé une facilité de crédit de 28 millions de dollars pour soutenir ses initiatives de croissance à long terme, sous la direction d'une banque de l'annexe I.

Choom Holdings Inc. (« Choom »)

Choom poursuit le développement de sa présence commerciale au sein du marché du cannabis. Choom a ouvert neuf magasins jusqu'à maintenant et s'est donné comme objectif d'atteindre un total de 24 magasins au Canada d'ici janvier 2020.

d'ici janvier 2020. Le 14 juin 2019, Choom a ouvert son magasin phare à Niagara Falls , en Ontario .

, en . Au troisième trimestre de 2019, Choom a encore élargi sa présence commerciale en faisant l'acquisition d'une participation de 19,9 % dans Coastal Greens, un détaillant de cannabis de Colombie-Britannique, ainsi que des droits sur sept autres magasins en Colombie-Britannique et en Alberta et un magasin de cannabis Ninetails Cannabis situé à Whitehorse , au Yukon .

CTT Pharmaceutical Holdings Inc. (« CTT »)

La technologie exclusive de plaquettes sublinguales de CTT offre des avantages uniques par rapport à d'autres produits pouvant être ingérés en raison de sa facilité d'utilisation, de son dosage précis et reproductible et de la biodisponibilité plus rapide des cannabinoïdes.

CTT et Aurora continuent de collaborer étroitement au développement de ce produit thérapeutique et anticipent un lancement commercial imminent auprès de la vaste base de patients d'Aurora.

EnWave Corporation (« EnWave »)

Comme annoncé précédemment, Aurora a acheté deux machines à vide Radiant Energy (« REV™ ») de 120 kW et une machine de 10 kW pour le Canada .

. La machine de 10 kW a été installée et est opérationnelle dans l'installation Aurora Prairie située à Saskatoon , en Saskatchewan . La livraison des deux machines REV de 120 kW aux installations Aurora Sky et Aurora Sun est prévue au cours du quatrième trimestre de 2019.

située à , en . La livraison des deux machines REV de 120 kW aux installations Aurora Sky et est prévue au cours du quatrième trimestre de 2019. Une seule machine REV de 120 kW est capable de sécher plus de 40 tonnes de cannabis par an au moyen d'un seul quart de travail de huit heures par jour, 250 jours par an.

High Tide Inc. (« High Tide »)

High Tide a étendu sa présence commerciale, passant de huit magasins Canna Cabana à la fin du mois de juin à 25 succursales dans l'ensemble du Canada , y compris son premier magasin de cannabis au détail KushBar à Camrose , en Alberta .

, y compris son premier magasin de cannabis au détail KushBar à , en . En fonction de ses permis de développement actuels, High Tide compte ouvrir jusqu'à 37 magasins de cannabis au détail en Alberta tout en établissant de nouveaux emplacements en Ontario , en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Manitoba .

tout en établissant de nouveaux emplacements en , en Colombie-Britannique, en et au . Le 30 septembre 2019, High Tide a annoncé ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2019, affichant des revenus de 8,3 millions de dollars générés au cours du trimestre, soit une augmentation de 281 % par rapport à la même période en 2018 et de 26 % par rapport au trimestre précédent.

Micron Waste Technologies Inc. (« Micron »)

Le prototype de système de traitement des déchets Cannavore™ de Micron est actuellement déployé dans l'installation Aurora Mountain , près de Calgary . Des tests de résistance des capacités de déchiquetage, de digestion et de traitement de l'eau pour les déchets de cannabis de l'installation sont en cours.

, près de . Des tests de résistance des capacités de déchiquetage, de digestion et de traitement de l'eau pour les déchets de cannabis de l'installation sont en cours. Conçue selon les spécifications d'Aurora, Cannavore™ est la première unité de traitement des déchets de cannabis en boucle fermée au monde capable de traiter les déchets organiques générés par la croissance et la culture du cannabis.

Micron prépare actuellement sa technologie Cannavore™ en vue de sa commercialisation et de ses futures ventes nationales et internationales, entre autres dans d'autres installations Aurora à l'échelle du Canada et de l' Europe .

Radient Technologies Inc. (« RTI »)

Radient est en train d'extraire/de traiter un vaste inventaire de biomasse de cannabis pour Aurora dans son installation de traitement du cannabis Edmonton I (conçue pour une capacité de 56 000 kg/an). Les opérations d'extraction à Edmonton I ont démontré que le procédé d'extraction à flux continu exclusif de Radient permet de récupérer de façon constante plus de 95 % des cannabinoïdes à partir de la biomasse de cannabis. De plus, les extraits conservent la stabilité du produit, avec une dégradation négligeable des cannabinoïdes.

L'usine de traitement du chanvre Edmonton II de Radient, conçue pour traiter 420 000 kg de chanvre par an, devrait commencer sa production à la fin de l'année civile 2019. La construction de l'installation de traitement du cannabis et du chanvre Edmonton III est bien avancée. Sa mise en service initiale devrait avoir lieu vers la fin de l'année civile 2020, et sa capacité maximale prévue de 280 000 kg de cannabis et de 2,8 millions de kg de chanvre par année devrait être atteinte graduellement par la suite.

sa capacité maximale prévue de 280 000 kg de cannabis et de 2,8 millions de kg de chanvre par année devrait être atteinte graduellement par la suite. La mise en service initiale de l'usine de traitement du cannabis et du chanvre de Radient en Allemagne devrait avoir lieu vers la fin de l'année civile 2020, et sa capacité maximale prévue de 280 000 kg de cannabis et de 2,8 millions de kg de chanvre par année devrait être atteinte graduellement par la suite.

