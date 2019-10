Aurora Cannabis et CTT Pharmaceutical annoncent le lancement de bandes de cannabis sublinguales

« Les Bandes orales solubles d'Aurora offrent des avantages uniques en comparaison avec d'autres produits pouvant être ingérés : le produit est administré facilement et en toute discrétion au patient, son dosage est précis, et sa vitesse de biodisponibilité des cannabinoïdes est accélérée en raison de son utilisation sublinguale, a indiqué Terry Booth, chef de la direction d'Aurora. La gamme constitue un autre ajout innovant à notre portefeuille de produits médicinaux de qualité supérieure offerts à notre clientèle de patients, et vient confirmer notre capacité inégalée au sein de l'industrie à travailler de concert avec des partenaires technologiques et les organismes de réglementation afin d'introduire rapidement sur le marché de nouveaux types de produits. »

Le chef de la direction de CTT, Cam Birge, a ajouté que « le lancement des Bandes orales solubles avec Aurora est un jalon majeur pour CTT et marque le début de sa transition d'une phase de développement technologique vers une phase de génération de revenus. Il constitue le point culminant de nombreuses années de travail ardu de la part de notre fondateur, le Dr Modi, et de tous les membres des équipes de développement de produits de CTT et d'Aurora. Nous sommes extrêmement fiers de cet accomplissement commun et félicitons Aurora pour tous ses efforts et sa démarche d'amélioration du produit afin de pouvoir offrir sur le marché du cannabis les Bandes orales solubles. Cela dit, nos visées sont beaucoup plus larges. La prochaine phase de notre développement verra le lancement d'une sélection encore plus grande de produits uniques à l'échelle mondiale. Nous travaillons à l'atteinte de cet objectif et je suis impatient de vous faire rapport de notre progression au cours des prochains trimestres. »

La pellicule orale soluble (ou « bande sublinguale ») est un excipient propriétaire prenant la forme d'un film polymérique ultramince capable d'administrer un agent médicamenteux; elle présente les avantages suivants :

La bande se place sous la langue et se dissout sans eau (en 5 à 15 secondes), sans besoin d'avaler. La substance active est rapidement absorbée et pénètre directement dans le flux sanguin.

Une fois dans le sang, la substance médicinale est en mesure de court-circuiter les voies hépatiques, améliorant ainsi l'effet et l'efficacité thérapeutiques en raison d'une meilleure biodisponibilité. Cette façon de faire permet de s'adapter beaucoup plus facilement à la spécificité du patient.

Les bandes sublinguales conviennent à une grande variété de patients, incluant les personnes âgées et les enfants ayant de la difficulté à avaler.

À propos d'Aurora

Active dans 25 pays et sur cinq continents, Aurora est un chef de file mondial de l'industrie du cannabis dont la capacité de production dépasse 625 000 kg par année et dont le siège social est situé à Edmonton, en Alberta, au Canada. Aurora est une entreprise verticalement intégrée et horizontalement diversifiée à toutes les étapes clés de la chaîne de valeur. Son expertise inclut le design et la conception d'installations, la recherche en génétique et la reproduction de variétés, la culture de cannabis médical, la culture à domicile, la production de chanvre et le développement de produits dérivés à haute valeur ajoutée. Aurora se distingue également par son vaste réseau de distribution de gros et de détail.

Aurora a réussi à se démarquer de la concurrence en adoptant une stratégie de production innovante, efficiente et uniforme axée sur des installations construites sur mesure. Ces installations hautement automatisées et configurables intègrent les technologies de pointe dans tous leurs processus, ce qui permet de générer des économies d'échelle substantielles et de produire du cannabis de qualité élevée et fiable. Les sites de production d'Aurora ont été conçus de manière à être reproduits et adaptés partout à travers le monde afin de générer les mêmes économies, la même qualité et les mêmes rendements parmi les plus élevés de l'industrie. Chacune des installations d'Aurora est construite pour répondre aux bonnes pratiques de fabrication (« BPF ») de l'Union européenne. La certification a été accordée à la première installation de production d'Aurora dans le comté de Mountain View, à l'installation MedReleaf Markham, et à son distributeur européen de cannabis thérapeutique en propriété exclusive, Aurora Deutschland. Toutes les installations d'Aurora sont conçues et construites conformément aux BPF de l'Union européenne.

Outre la croissance organique rapide de l'entreprise et la solide exécution de ses fusions et acquisitions stratégiques, qui comprennent à ce jour 17 filiales en propriété exclusive (MedReleaf, CanvasRX, Peloton Pharmaceutical, Aurora Deutschland, H2 Biopharma, BC Northern Lights, Larssen Greenhouses, CanniMed Therapeutics, Anandia, HotHouse Consulting, MED Colombie, Agropro, Borela, ICC Labs, Whistler, Chemi Pharmaceutical et Hempco), Aurora se distingue par sa réputation de partenaire et d'employeur de choix dans le secteur mondial du cannabis, ayant investi dans des partenariats stratégiques avec un éventail d'innovateurs de premier plan, dont les suivants : Radient Technologies Inc. (TSXV : RTI), Cann Group Ltd. (ASX : CAN), Micron Waste Technologies Inc. (CSE : MWM), Choom Holdings Inc. (CSE : CHOO), CTT Pharmaceuticals (OTCC : CTTH), Alcanna Inc. (TSX : CLIQ), High Tide Inc. (CSE : HITI), EnWave Corporation (TSXV : ENW), Capcium Inc. (société fermée), Evio Beauty Group (société fermée) et Wagner Dimas (société fermée).

Les actions ordinaires d'Aurora sont négociées aux bourses TSX et NYSE sous le symbole « ACB », et font partie de l'indice composé S&P/TSX.

Pour en savoir plus sur Aurora, veuillez consulter notre site Web destiné aux investisseurs, investor.auroramj.com.

À propos de CTT Pharmaceutical

L'actif principal de CTT prend la forme d'une technologie novatrice et brevetée d'administration de médicament, soit une fine pellicule se dissolvant rapidement dans la bouche (la « bande »). Ce support technologique visera à la fois le marché de la médecine humaine et celui de la médecine vétérinaire (pour les animaux de compagnie) pour le traitement d'une diversité de maladies. L'entreprise croit que sa technologie sera l'une des premières de son genre à être adoptée au sein de marchés majeurs comme celui du traitement de la douleur. La formulation de la pellicule orale (bande) est protégée par de nombreux brevets canadiens et étatsuniens.

La technologie d'administration de médicament par dissolution orale rapide de CTT consiste en une bande comestible qui se dissout sans eau et en quelques secondes après l'avoir placé dans la bouche. Pour la majorité des médicaments pouvant être administrés par l'entremise de notre technologie, l'efficacité de transmission se compare à celle de l'injection, puisqu'elle favorise un accès rapide de la substance au flux sanguin, s'effectue simplement, discrètement et peut être mise en application n'importe où. Sa vitesse de biodisponibilité est plus rapide, en raison de la riche vascularisation de la bouche et de la présence d'une muqueuse très mince. Le produit ne présente aucun goût amer, élimine tout besoin d'inhalation de fumée, entraîne une moindre dégradation du médicament (en court-circuitant le passage dans l'estomac), mais, surtout, nécessite des doses moins importantes grâce à l'efficacité de son absorption. L'adaptabilité aux spécificités des patients est également améliorée, notamment pour les individus ayant des difficultés de déglutition ou craignant de s'étouffer, et pour les personnes âgées, plus jeunes ou souffrant d'une invalidité.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.cttpharmaceuticals.com.

Terry Booth, chef de la direction Cam Birge, chef de la direction Aurora Cannabis Inc. CTT Pharmaceutical Holdings Inc.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend des déclarations contenant de « l'information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs se caractérisent fréquemment par des termes comme « planifier », « continuer », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention », « croire », « anticiper », « estimer », « pourrait », « sera » « potentiel », « proposé » ainsi que tout autre terme ou énoncé de nature semblable indiquant que certains événements ou conditions peuvent se produire ou se produiront. Ces énoncés ne sont que de nature prévisionnelle. Les conclusions tirées ainsi que les prévisions contenues dans les énoncés prospectifs de ce communiqué reposent sur diverses hypothèses. Les énoncés prospectifs se fondent sur des opinions et des estimations de la direction à la date à laquelle ils sont formulés et sont assujettis à divers risques et incertitudes. De plus, d'autres facteurs peuvent entraîner une différence importante entre les événements ou résultats réels et ceux prévus dans les énoncés prospectifs. À moins que la loi ne l'exige expressément, la Société n'assume aucune obligation ou intention quant à la mise à jour ou à la révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou de tout autre élément.

Les Bourses de croissance TSX et NYSE et leurs fournisseurs de services de réglementation applicables (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Aurora Cannabis Inc.

Renseignements: Pour les médias : Heather MacGregor, +1 416 509-5416, heather.macgregor@auroramj.com; Pour les investisseurs : Rob Kelly, +1 647 331-7228, rob.kelly@auroramj.com

Related Links

https://auroramj.com/