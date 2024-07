SOUTHFIELD, Michigan, 17 juillet 2024 /CNW/ - Auria, un important fournisseur de systèmes hautement perfectionnés pour la gestion de l'acoustique automobile, des textiles et des marchandises pour les véhicules à essence et électriques, a annoncé aujourd'hui la nomination de QiuMing Yang [CHOO-ming Yahng] au poste de président et chef de la direction, à compter du 22 juillet 2024. M. Yang succède à Brian Pour, qui démissionne après avoir dirigé l'entreprise au depuis sa création il y a sept ans.

QiuMing Yang, président et chef de la direction, Auria, à compter du 22 juillet 2024

M. Yang a été vice-président exécutif et directeur général des opérations en Asie/RSA d'Auria depuis la création de l'entreprise en 2017, période au cours de laquelle il a élargi la clientèle de l'entreprise, tout en ajoutant cinq nouvelles installations de fabrication dans la région. M. Yang travaillera au siège social de l'entreprise à Southfield.

« Nous sommes convaincus que la compréhension approfondie de Qiuming Yang à l'égard de l'entreprise et ses réalisations professionnelles impressionnantes font de lui un candidat idéal pour une transition harmonieuse vers le poste de président et chef de la direction. « Nous félicitons M. Yang pour cette nomination bien méritée », a déclaré le président du conseil d'administration, Zhijun Lu.

« Je suis honoré d'avoir l'occasion de diriger cette grande entreprise et nos employés talentueux. Ce fut un privilège de travailler aux côtés de Brian, et je suis ravi de continuer à tirer parti de la fondation et de l'élan établis sous sa direction. Alors que nous continuons d'atteindre nos objectifs financiers ambitieux et nos normes de durabilité, je sais que l'avenir est prometteur pour Auria! »

« Auria a joué un rôle important dans ma vie au cours des sept dernières années. Je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble en tant qu'équipe. Ensemble, nous avons transformé Auria, qui est passée d'une coentreprise en démarrage à un leader mondial dans le domaine des garnitures souples et des systèmes acoustiques automobiles. J'ai travaillé en étroite collaboration avec M. Yang pendant 20 ans chez Auria et ses anciennes entreprises, et je suis convaincu qu'Auria continuera de tirer parti de son succès et de prospérer sous sa direction », a déclaré M. Pour.

« Au nom de l'ensemble du conseil d'administration, nous tenons à remercier Brian pour son leadership exceptionnel et pour l'impact inestimable qu'il a eu sur Auria. Il a joué un rôle déterminant dans l'intégration d'Auria à l'entreprise qu'elle est aujourd'hui et dans l'établissement de l'organisation sur la voie du succès continu. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets. » a déclaré M. Lu

Une biographie complète de QiuMing Yang est disponible sur le site Web d'Auria.

Auria est un leader dans les systèmes de haute technologie pour l'acoustique automobile, les planchers, les garnitures de toit, les garnitures et la gestion du fret. Nous sommes prêts à fournir des solutions novatrices, légères et durables qui contribuent à rendre les véhicules d'aujourd'hui plus silencieux, durables et plus confortables, tout en réduisant au minimum l'impact environnemental.

