TEDA TIANJIN, P.R. Chine et SINGAPOUR, 21 octobre 2022 /CNW/ - Asymchem (code boursier: 002821.SZ), un chef de file mondial dans le développement de contrats et la prestation de services de fabrication, et AUM Biosciences (AUM), une entreprise mondiale de biotechnologie de stade clinique axée sur la découverte, l'acquisition et le développement de thérapies oncologiques ciblées de nouvelle génération, ont annoncé conjointement aujourd'hui l'achèvement de leur première campagne de production de bonnes pratiques de fabrication (BFP) de l'AUM601.

Plus tôt cette année, Asymchem et AUM Biosciences ont annoncé que les deux entreprises collaboreraient au développement de procédés et à la production clinique et commerciale de l'AUM 601, une petite molécule inhibitrice orale hautement sélective de la kinase du récepteur de la tropomyosine (TRK) pour le traitement de cancers rares.

Le partenariat a permis d'obtenir 10 kg de substance médicamenteuse en vrac conforme aux BPF de l'AUM 601, qui sera utilisée pour les essais cliniques de phase II. L'AUM 601 a montré de puissantes activités antitumorales in vitro et in vivo contre les tumeurs hébergeant une fusion du gène NTRK.

« Grâce à notre collaboration avec Asymchem, nous avons pu mettre au point un processus de fabrication plus robuste pour l'AUM 601 en utilisant des réactifs abordables et sécuritaires qui nous ont permis d'améliorer le rendement et la qualité. Les données prometteuses justifient en outre l'avancement de l'AUM 601 dans les essais cliniques de phase II, a déclaré Vishal Doshi, chef de la direction d'AUM Biosciences. Asymchem a dépassé nos attentes et a intégré des idées et des développements novateurs dans le processus, ce qui nous a permis de poursuivre notre travail de transformation du marché thérapeutique en oncologie et de répondre aux besoins non satisfaits des patients. »

Le succès de cette collaboration témoigne de l'engagement d'Asymchem et d'AUM à l'égard de la qualité et de l'excellence dans le développement de médicaments. « Grâce au service de développement et de fabrication sous contrat de classe mondiale d'Asymchem et à la recherche de pointe d'AUM sur le cancer, nous sommes prêts à avoir une importante incidence positive dans la vie des patients atteints de cancer partout dans le monde », a ajouté Elut Hsu, président d'Asymchem, Inc.

À propos d'Asymchem

Fondée en 1999, Asymchem est une importante organisation mondiale intégrée de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui offre des services de recherche et développement et de fabrication de médicaments novateurs. Asymchem est soutenue par 7 000 employés basés en Chine, aux États-Unis et dans l'Union européenne. Notre mission est de favoriser l'efficience grâce à des progrès technologiques continus pour une fabrication plus intelligente, plus écologique et plus rentable afin de soutenir la recherche clinique pharmaceutique et la commercialisation, appuyées par des inspections réussies de l'organisme et de l'industrie. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.asymchem.com .

À propos de Biosciences

AUM Biosciences est une entreprise mondiale de biotechnologie en phase clinique qui se consacre à la découverte et au développement de nouvelles thérapies oncologiques ciblées, en particulier pour les cancers ayant un marqueur génétique clair. L'équipe de direction a fait ses preuves dans la sélection d'actifs distinctifs en début de croissance, a réussi à sortir des modèles de biotechnologie virtuelle et a contribué de manière significative au développement de plusieurs traitements oncologiques actuellement commercialisés, avec des ventes annuelles de pointe allant jusqu'à 3 milliards de dollars. AUM a été fondée pour permettre une stratégie holistique pour le développement de médicaments et l'amélioration de la probabilité de succès en mettant l'accent sur la synergie, la durabilité et l'évolutivité. Pour en savoir plus, consultez le site www.aumbiosciences.com

AVIS D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ

Ce communiqué contient des projections et d'autres énoncés prospectifs concernant les événements futurs ou notre rendement financier futur. Tous les énoncés autres que les faits et les conditions actuels et historiques contenus dans le présent communiqué, y compris tout énoncé concernant nos résultats futurs d'exploitation et nos positions financières, notre stratégie d'affaires, nos plans et nos objectifs pour les opérations futures, sont des énoncés prospectifs. Les résultats ou les développements réels peuvent varier en fonction des changements dans l'environnement opérationnel. Ni Asymchem ni ses filiales n'assument l'obligation de mettre à jour les prévisions, les attentes ou les énoncés contenus dans cette version.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/835148/Asymchem_Logo.jpg

SOURCE Asymchem

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Asymchem Inc., (filiale en propriété exclusive d'Asymchem Laboratories [Tianjin] Co., Ltd.), 600 Airport Blvd., Suite 1000, Morrisville, NC 27560 USA, Mandy Boyd, directrice du marketing, [email protected]