Une baisse considérable des gels salariaux

La reprise économique, qui se fait sentir dans la baisse du taux de chômage et la pénurie de main-d'œuvre généralisée au Canada, se reflète dans la baisse considérable des gels salariaux. Alors que 20 % des organisations prévoyaient effectuer un gel de salaires l'été dernier, seulement 8 % en ont effectué un en 2021, et 3 % envisagent de le faire en 2022.

Un rattrapage important pour plusieurs secteurs

Plusieurs secteurs qui ont été grandement perturbés par la crise présentent des budgets d'augmentations salariales pour 2022 (excluant les gels) plus généreux que ceux qui avaient été prévus pour 2021, possiblement par volonté de rattrapage. Parmi ceux-ci, trois secteurs atteignent minimalement la barre du 3 % :

Fabrication : 3 %

Construction : 3,4 %

Technologie de l'information : 3,6 %

Les grandes organisations demeurent prudentes

Ce sont les grandes organisations qui envisagent d'accorder les augmentations salariales les plus modestes en 2022. Le budget moyen est de 2,5 % pour les grandes organisations (chiffre d'affaires de plus de 1 milliard de dollars) par rapport à 3 % pour les petites organisations (chiffre d'affaires de moins de 50 millions de dollars).

Un retour à des niveaux prépandémiques

Même si l'on pourrait s'attendre à des budgets d'augmentations salariales plus généreux pour refléter la baisse de l'incertitude, la vaccination qui bat son plein ainsi que la reprise économique, les budgets (2021 et 2022) restent comparables à ceux que l'on observait avant le début de la pandémie.

La moyenne nationale des augmentations salariales s'élève à 2,8 % (à l'exclusion des gels), soit un niveau équivalent aux prévisions salariales prépandémiques.

Malgré des budgets d'augmentations salariales relativement stables, la pénurie de main-d'œuvre mettra une pression importante sur la masse salariale des organisations. La mobilité de la main-d'œuvre (taux de roulement, embauches, promotions internes) et l'émergence du télétravail auront vraisemblablement des répercussions importantes sur l'inflation des salaires, ce qui ne se reflète pas dans les budgets d'augmentations salariales présentés ci-dessus. Cet élément devra être pris en considération dans la planification budgétaire des organisations.

