Augmentations salariales des éducatrices et développement du réseau des services de garde

L'Association des cadres des CPE prend position

LONGUEUIL QC, le 23 oct. 2021 /CNW/ - L'Association des cadres des CPE réagit au projet de loi déposé par le ministre Mathieu Lacombe. « Nous croyons qu'après 25 ans d'existence, il était important de compléter et de moderniser le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, afin qu'enfin chaque enfant puisse avoir une place. » a commenté Élyse Lebeau, directrice générale.

Conditions salariales des éducatrices

L'offre déposée est intéressante, mais insuffisante. Il faut un rattrapage historique qui tienne compte de l'inflation et qui permette de réfléchir à l'équité salariale entre les différents postes en CPE/BC, notamment les postes de directrices adjointes.

Développement du réseau des services de garde éducatifs

Les priorités identifiées pour compléter le réseau sont louables, mais doivent être soigneusement orchestrées pour permettre d'atteindre la plus importante : remettre l'égalité des chances au cœur même de ce chantier :

La création des nouvelles places doit prioritairement se faire dans le réseau des CPE .

se faire dans le . La majoration du crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants doit être temporaire afin de donner le temps aux garderies privées non subventionnées de se convertir en CPE .

afin de donner le temps aux garderies privées non subventionnées . Le nouveau processus d'appel de projets plus simple doit accorder une priorité absolue au réseau des CPE où la qualité est au rendez-vous.

où la qualité est au rendez-vous. Toutes les personnes qui opèrent un service de garde éducatif en milieu familial doivent être reconnues, soutenues et contrôlées par un bureau coordonnateur.

L'ACCPE se porte volontaire pour participer activement aux comités paritaires annoncés par la ministre Sonia Lebel. L'organisation du travail en CPE touche directement les responsabilités des cadres dont l'association est la représentante et la voix.

Pour lire le communiqué complet : https://bit.ly/3CcvQRc

Rappelons que l'Association des cadres des CPE représente tous les cadres des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs auprès des représentants des employeurs et du ministère de la Famille. Elle a notamment pour mission de favoriser le développement des meilleures compétences de gestion chez les directrices générales et directrices adjointes des CPE/BC du Québec.

