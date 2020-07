Augmentation spectaculaire de 72 % de l'indice Canadian Mining Eye d'EY au T2 2020

Des personnes-ressources sont disponibles pour discuter de la performance et des perspectives trimestrielles du secteur des mines et métaux

L'indice Canadian Mining Eye d'EY renoue avec la croissance après avoir affiché une baisse de 30 % au T1 2020.

La hausse des prix de l'or se poursuit en raison des mesures en matière de liquidité mises en place par les banques centrales mondiales.

Les prix des métaux de base se redressent sous l'effet des mesures de relance à l'étranger.

MONTRÉAL, le 29 juill. 2020 /CNW/ - L'indice Canadian Mining Eye d'EY a connu une solide remontée, dégageant 72 points de pourcentage au T2 2020, après avoir affiché un recul de 30 % au trimestre précédent.

Comparaison des indices T2 2020 T1 2020 Indice Canadian Mining Eye 72 % -30 % Indice composé des mines et métaux S&P/TSX 16 % -22 % Indice des principales minières 44 % -13 %

«L'augmentation de la demande en provenance de la Chine ainsi que les mesures de relance en matière d'infrastructure mises en place par les gouvernements contribuent à stabiliser le prix des produits de base et à stimuler les activités transactionnelles, affirme Patrick Bertrand-Daoust, leader du secteur des mines et métaux d'EY pour le Québec. La bonne nouvelle est que le Canada demeure une destination de choix pour les investissements étrangers. Les transactions récentes indiquent une tendance favorisant les accords à prime zéro pour obtenir des synergies de coût, d'exploitation et d'entreprise et offrent en outre la possibilité d'avoir des portefeuilles plus diversifiés. Cette activité devrait se poursuivre, car les acheteurs restent prudents et concentrés sur la réduction des coûts et la maximisation du rendement pour les actionnaires.»

Les prix de l'or ont augmenté de 11 % au T2 2020, après un gain de 6 % au trimestre précédent et devraient poursuivre leur tendance haussière, soutenus par la faiblesse du dollar américain, les mesures de relance des gouvernements, les tensions géopolitiques et les taux d'intérêt peu élevés. Parallèlement, les prix des métaux de base ont également enregistré une hausse, les prix du cuivre, du nickel et du zinc ayant augmenté respectivement de 22 %, 12 % et 7 %. Les prix du cuivre devraient continuer de progresser, tandis que ceux du nickel et du zinc devraient subir une pression à la baisse à court terme.

«Le secteur des mines et métaux a plutôt bien fait malgré le contexte difficile découlant de la pandémie, indique Patrick Bertrand-Daoust. Ce n'est pas la première fois que ce secteur doit faire face à des difficultés. Le fait d'avoir mis en place les bons outils et les bonnes stratégies a aidé les entreprises du secteur à tenir le coup. Aujourd'hui, grâce à l'allègement des mesures de confinement, aux mesures de relance et aux mesures en matière de la liquidité mises en place par les banques centrales mondiales, les organisations peuvent amorcer un changement de cap et se tourner vers la croissance et la transformation.»

SOURCE EY Canada

