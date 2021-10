Augmentation immédiate des salaires du personnel éducateur : Une mesure administrative qui envoie un bon signal sur la reconnaissance de l'importance du réseau des services de garde éducatifs

MONTRÉAL, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) accueille favorablement l'application immédiate de la première offre gouvernementale augmentant jusqu'à 17 %, selon certains barèmes, le salaire du personnel éducateur. Ce geste est une reconnaissance de l'urgence d'agir dans le réseau de l'éducation à la petite enfance et de son importance dans la société québécoise.

Citation

« C'est une première décision concrète envers la reconnaissance du travail du personnel éducateur. Nous sommes par ailleurs contents de savoir qu'il y aura une nouvelle offre bonifiée du gouvernement dans la suite de la négociation actuelle. Nous réitérons que pour l'AQCPE, il appert important d'avoir une échelle salariale équitable à d'autres comparables, tel que démontré par l'étude sur la rémunération » a déclaré Geneviève Bélisle, directrice générale de l'AQCPE.

Étude PCI

Rappelons qu'une étude commandée par les associations nationales de CPE/BC a démontré que peu importe l'angle d'analyse de la rémunération avec les comparateurs correspondants, celle-ci est significativement inférieure aux autres.

L'AQCPE disponible pour la suite

À l'instar des autres dossiers qui touchent le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance, l'AQCPE est disponible pour partager son expertise et travailler de concert avec le gouvernement et les partenaires sur des propositions portant sur la reconnaissance du travail fait par l'ensemble des professionnelles de la petite enfance.

Citation

« Les services qui sont offerts aux enfants et à leur famille ont un impact non seulement sur eux, mais sur l'ensemble de la société. L'heure est venue de mettre en place un rehaussement salarial en adéquation avec les responsabilités, l'importance du travail du personnel éducateur et en cohérence avec les réalités du terrain » a conclu Mme Bélisle.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

