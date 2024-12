Augmentation de salaire des députés - Le caucus péquiste respecte sa promesse et donne près de 80 000 $ à plusieurs dizaines d'organismes communautaires

QUÉBEC, le 30 déc. 2024 /CNW/ - Les quatre élus péquistes à l'Assemblée nationale tiennent parole : Paul St-Pierre Plamondon (Camille-Laurin), Pascal Bérubé (Matane-Matapédia), Joël Arseneau (Îles-de-la-Madeleine) et Pascal Paradis (Jean-Talon) remettent de leur poche près de 80 000$ à plusieurs dizaines d'organismes à travers le Québec.

En 2023, alors que la CAQ avait décidé d'augmenter le salaire des députés de l'Assemblée nationale, les élus du caucus péquiste avaient plutôt annoncé qu'ils n'accepteraient que la moyenne de l'augmentation de salaire consentie aux travailleurs de l'État et qu'ils remettraient le reste à des organismes. De leur côté, certains députés de Québec solidaire et la totalité des députés de la CAQ et du PLQ ont choisi de toucher leur augmentation.

« C'est une question de cohérence envers les gens qui nous ont élus. En pleine négociation avec le secteur public et devant l'inflation élevée, il nous apparaissait juste de n'accepter que l'équivalent de ce qui serait consenti, en moyenne, aux enseignantes, aux infirmières, aux travailleurs du secteur public. Nous avons respecté notre promesse et remettons la différence à des causes qui nous interpellent, comme l'aide alimentaire, le bien-être des enfants, des femmes et des familles », explique le chef du Parti Québécois, qui a donné 27 000 $ à plus d'une trentaine d'organismes à travers le Québec.

Pour leur part, Pascal Bérubé, Joël Arseneau et Pascal Paradis remettront au total plus de 52 000 $. Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, souhaitait que son don serve à la création d'un Fonds d'aide pour les déplacements médicaux destiné aux gens des Îles-de-la-Madeleine. Il vise à soutenir ceux et celles qui doivent payer pour se faire soigner parce que les coûts réels des déplacements médicaux ne sont toujours pas entièrement remboursés. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, joint aussi cette cause : les sommes serviront à soutenir les patients des MRC de la Matanie, de la Matapédia et de la Mitis qui doivent se déplacer pour recevoir des soins médicaux à l'extérieur de la région. Le député de Jean-Talon, Pascal Paradis, bien qu'élu cinq mois après la majoration de la rémunération des parlementaires, a choisi d'adhérer à la décision de ses collègues. Il a réparti les sommes à des organismes actifs dans sa circonscription, dans la Capitale-Nationale et sur la Rive-Sud de Québec en éducation, en aide alimentaire, en lutte à la pauvreté, en hébergement et en lutte à l'itinérance, en accueil et intégration des immigrants, en accompagnement des jeunes et des femmes, et en aide aux autochtones.

Tous les députés confirment qu'ils respecteront leur promesse jusqu'au prochain scrutin, en octobre 2026.

