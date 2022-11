Augmentation de la flotte d'hélicoptère pour Airmedic

SAINT-HUBERT, QC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Airmedic a profité de son passage au Grand Salon de la motoneige et du quad pour annoncer l'acquisition de quatre hélicoptères BK117 afin d'affirmer sa capacité d'opération sur l'ensemble du territoire du Québec. La flotte d'Airmedic passe ainsi de deux à six hélicoptères.

Les appareils ont été acquis de l'entreprise STARS qui est l'équivalent d'Airmedic pour l'Ouest canadien. Ils sont configurés exclusivement pour le transport médical et répondront adéquatement aux besoins en croissance des interventions.

« L'acquisition de ces appareils permettra d'optimiser l'utilisation de nos infrastructures déjà en place pour les transports préhospitaliers et interhospitalier. L'expertise du secteur privé est fondamentale dans l'opérationnalisation de ce programme. » affirme Jean-Patrick Laflamme, responsable des communication d'Airmedic.

La navigation par instrument permet des opérations dans des conditions plus hasardeuses et les lunettes de vision nocturnes permettent une navigation en tout temps. Aussi, puisqu'il s'agit d'appareils bimoteurs, ils peuvent atterrir sur tous les types d'héliports permettant de respecter la réglementation en milieu urbain.

Depuis les 10 dernières années, Airmedic est devenu le leader dans le transport médical aérien et héliporté au Québec. L'entreprise peut compter sur du personnel dédié, des infrastructures solides à des points stratégiques, des appareils adaptés, et ce, 24/7/365. "La disponibilité des ressources contribue à l'amélioration des délais d'intervention et évite la découverture des centres de santé public lors de transferts interhospitaliers entre différentes régions." ajoute M. Laflamme.

SOURCE Airmedic Inc.

