Audience sur la demande d'injonction provisoire - DÉCLARATION DE NORTHVOLT

MONTRÉAL, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Nous prenons acte de la décision de la Cour supérieure qui confirme la validité des permis obtenus par les autorités réglementaires. Il importe de rappeler que pour aller de l'avant, Northvolt a dû faire la démonstration rigoureuse et sérieuse auprès des experts du MELCCFP et de la Ville de St-Basile-le-Grand que notre projet respectait la réglementation environnementale en vigueur. Des études et analyses sérieuses ont été réalisées et de nombreuses conditions strictes ont été remplies pour l'obtention de ces permis. Nous allons poursuivre les travaux préparatoires dès aujourd'hui étant donné la décision favorable de la cour.

Au fil du temps et partout dans le monde, nous avons su démontrer que nos projets respectent les normes parmi les plus élevées au monde et que nos standards de protection de l'environnement sont exemplaires. Nous sommes déterminés à activement décarboner l'économie en offrant les batteries les plus respectueuses de l'environnement.

Nous reviendrons dans un avenir rapproché avec de l'information supplémentaire sur le projet, son échéancier, ses tenants et aboutissants, mais aussi sur notre approche d'information et d'échange avec la communauté d'accueil.

SOURCE Northvolt

Renseignements: Emmanuelle Rouillard-Moreau, Northvolt, [email protected]