Aucune garantie de services pour les patients

QUÉBEC, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Après des mois d'impatience et de menaces, le projet de loi proposé aujourd'hui ne répondra pas aux besoins sur le terrain. Depuis 2018, c'est 400 000 personnes de plus qui sont inscrites sur la liste d'attente et le projet de loi ne leur garantit aucun accès supplémentaire aux services de santé.

La cheffe de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, a déclaré : « Je pense aux patients du Québec, aujourd'hui, alors que le gouvernement leur offre une opération marketing! Le projet de loi ne comprend aucune cible, aucun livrable et aucune obligation, donc les Québécois n'ont aucune garantie d'obtenir les services auxquels ils ont droit. »

Par ailleurs, la CAQ se garde un grand pouvoir réglementaire pour imposer des mesures aux médecins de famille ce qui constitue un manque de transparence flagrant du ministre. Si le gouvernement caquiste avait un peu de courage il nous dirait quelles actions ils veulent prendre et quand, pour que les médecins soient informés et que les parlementaires puissent en débattre.

Nous leur demandons de déposer dès maintenant le projet de règlement pour que nous puissions amorcer l'étude du projet de loi avec toutes les informations nécessaires.

Mme Anglade a finalement déclaré : « On s'attendait à ce que le duo Legault-Dubé fasse au moins preuve de transparence, mais il a plutôt choisi la confrontation. Le manque de transparence de la CAQ ne va qu'amplifier la colère des médecins et n'aidera en aucun cas la capacité du réseau à répondre aux besoins des patients. »

