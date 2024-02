OTTAWA, ON, le 20 févr. 2024 /CNW/ - La surveillance est un élément important des mesures que prend le gouvernement du Canada pour contenir la galle verruqueuse de la pomme de terre, pour lutter contre cette maladie et pour empêcher sa propagation. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a terminé son enquête nationale de 2023 sur la galle verruqueuse de la pomme de terre et confirme que le ravageur n'a été détecté dans aucun des échantillons de sol analysés. Plus de 2 000 échantillons de sol prélevés dans des champs en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard (Î.-P.-É.) ont été inclus dans l'enquête.

L'enquête s'appuie sur les résultats des enquêtes nationales antérieures menées sur la galle verruqueuse de la pomme de terre ainsi que sur la surveillance visuelle spécifique et générale de la galle verruqueuse de la pomme de terre en cours à l'Î.-P.-É. depuis 2000. Ces activités fournissent des données permettant de démontrer l'efficacité des mesures de lutte qui ont été mises en place, notamment l'arrêté ministériel. Les mesures de surveillance et de lutte aident à minimiser l'incidence sur l'accès au marché pour toutes les pommes de terre du Canada, qui est la cinquième culture agricole primaire en importance au pays. Les résultats de l'enquête nationale ont été communiqués aux provinces, au Conseil canadien de la pomme de terre et à l'Animal and Plant Health Inspection Service du département de l'Agriculture des États-Unis.

L'ACIA continuera à recourir à la science pour prendre des décisions fondées sur des données probantes en ce qui a trait à la lutte contre la galle verruqueuse de la pomme de terre et s'engage à créer une voie à suivre pour les pommes de terre de l'Î.-P.-É., notamment en mettant en œuvre l'arrêté ministériel pour aider à contenir, à contrôler et à prévenir la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre à l'Î.-P.-É. et à protéger cet important secteur de l'économie canadienne. L'ACIA a récemment invité les parties prenantes, les provinces et les partenaires commerciaux à lui faire part de leurs commentaires sur les documents de gestion des risques afin de contribuer à l'élaboration du nouveau Plan national de lutte contre la galle verruqueuse de la pomme de terre. L'ACIA prévoit d'ailleurs transmettre une ébauche de ce plan aux parties prenantes ce printemps aux fins de rétroaction.

« Les résultats obtenus sont une bonne nouvelle pour les producteurs de pommes de terre de tout le Canada. La poursuite de la collaboration entre l'ACIA et l'industrie est d'une importance cruciale pour contenir, contrôler et prévenir la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre. Ainsi, nous ferons tout en notre pouvoir pour maintenir la vigueur du secteur de la pomme de terre et l'accès aux principaux marchés d'exportation. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

La galle verruqueuse de la pomme de terre est un champignon du sol extrêmement persistant qui peut diminuer le rendement et la qualité des tubercules de pomme de terre. Il peut se propager par le déplacement de la terre, l'équipement agricole et les pommes de terre provenant de champs infestés.

L'ACIA est déterminée à aider à contenir, à contrôler et à prévenir la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre, qui est réglementée en vertu de la Loi sur la protection des végétaux et de son règlement. Au Canada , la galle verruqueuse de la pomme de terre n'est présente qu'à Terre-Neuve-et- Labrador et à l'Î.-P.-É. Des mesures de contrôle réglementaire ont été mises en place dans les deux provinces afin de prévenir la propagation éventuelle de ce ravageur dans d'autres provinces et territoires.

, la galle verruqueuse de la pomme de terre n'est présente qu'à Terre-Neuve-et- et à l'Î.-P.-É. Des mesures de contrôle réglementaire ont été mises en place dans les deux provinces afin de prévenir la propagation éventuelle de ce ravageur dans d'autres provinces et territoires. Dans le cadre de l'enquête nationale de 2023 sur la galle verruqueuse de la pomme de terre, plus de 2 000 échantillons de sol ont été prélevés dans des champs partout au pays, à l'exclusion de Terre-Neuve-et- Labrador . L'agent pathogène de la galle verruqueuse de la pomme de terre ( Synchytrium endobioticum ) n'a été détecté dans aucun des échantillons prélevés durant l'enquête. Bien que les échantillons de Terre-Neuve-et- Labrador ne soient pas prélevés dans le cadre de l'enquête nationale sur la galle verruqueuse, l'ACIA prélève chaque année des échantillons dans les champs de pommes de terre de semence de la province aux termes des mesures qu'elle prend, de façon continue, en matière de surveillance et de certification.

. L'agent pathogène de la galle verruqueuse de la pomme de terre ( ) n'a été détecté dans aucun des échantillons prélevés durant l'enquête. Les agriculteurs canadiens ont produit une récolte record de 128 millions de centaines de poids de pommes de terre en 2023. Cette récolte représente 22 p. 100 de pommes de terre de plus par rapport à la récolte canadienne de 2020 et 3,7 p. 100 de plus par rapport à celle de 2022. ( Statistique Canada, décembre 2023 )

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Renseignements: Francis Chechile, Attaché de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]