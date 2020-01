Aucun cas de coronavirus pour l'instant au Québec - Le Québec demeure vigilant et proactif

QUÉBEC, le 24 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a confirmé aujourd'hui que les cinq personnes en investigation, dont il a été question plus tôt cette semaine, ne sont pas infectées par le nouveau coronavirus. Ainsi, il n'y a donc actuellement aucun cas de coronavirus au Québec.

Le directeur national de la santé publique voulait avant tout informer la population et réitérer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour détecter l'apparition de cas sur notre territoire.

Citation :

« Je tiens à réitérer que le réseau de la santé est prêt et bien préparé à faire face à une apparition de cas au Québec. La population ne doit pas s'inquiéter. Bien que les cinq cas soient infirmés, comme la situation épidémiologique évolue rapidement, il est attendu et normal que d'autres cas soient investigués. Le Québec a mis en place un système de détection efficace et fiable, et demeure proactif et vigilant. »

Horacio Arruda, directeur national de la santé publique

Faits saillants :

Rappelons que plusieurs mesures sont déployées pour protéger la population. Des instructions concernant le triage à l'urgence et la prise en charge des cas ont été distribuées au réseau, de même qu'un avis Info-Santé. De plus, des interventions seront effectuées dans les aéroports canadiens afin d'inviter les personnes ayant fréquenté les zones sous surveillance et qui présentent des symptômes à consulter rapidement dans une urgence.

Notons que le risque global pour les Canadiens demeure faible. Toutefois, les voyageurs provenant de la Chine qui auraient visité la région de Wuhan sont invités à communiquer avec Info-Santé 811 en cas de doute.

sont invités à communiquer avec Info-Santé 811 en cas de doute. Si la situation au Québec évoluait, des informations à cet effet seront transmises.

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

