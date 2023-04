AUBAINERIE et Jonathan Fortin : une nouvelle mission en commun

MONTRÉAL, le 20 avril 2023 /CNW/ - AUBAINERIE et Jonathan Fortin sont heureux d'annoncer qu'ils ont conclu un partenariat ayant comme mission de démocratiser les activités de plein air pour la famille.

Connu par le grand public pour son apparition à Occupation Double et comme personnalité des médias sociaux, c'est son humour, ses valeurs familiales, et son amour pour la nature qui ont charmé Aubainerie. Pour Jonathan, s'associer à une entreprise québécoise afin de mettre en valeur son savoir-faire aux bénéfices des familles fut un choix évident.

Depuis plus de 2 ans, AUBAINERIE travaille avec ses partenaires et fournisseurs d'arrache-pied à rehausser la qualité de ses produits tout en respectant le budget familial. Démocratiser les activités de plein air pour la famille se traduit par la conception de vêtements de qualité donc des produits durables aux tissus innovants ayant des propriétés techniques et des attributs performants afin de pouvoir les offrir à un prix accessible. Jonathan est l'ambassadeur parfait pour faire découvrir Black Mountain, une marque exclusive à AUBAINERIE conçue avec l'expertise de vivre avec nos 4 saisons québécoises.

« On aime tellement aller chez Aubainerie, toute la famille y trouve son compte. Quand on me parle de vêtements haut de gamme pour toute la famille et à un prix aussi bon, c'est sûr que j'embarque! Il faut que les québécois redécouvrent Aubainerie! »

Créée pour les amateurs d'activités en plein air, Black Mountain est bien plus qu'une marque de vêtements, c'est un mode de vie. Chaque aspect de sa conception est orienté vers le mouvement, la nature et le style. Avec ses caractéristiques techniques, ses tissus respectueux de l'environnement et ses designs innovants, Black Mountain permet d'intégrer les technicités des vêtements spécialisés conçu pour plein air dans la vie quotidienne.

Nous sommes très enthousiastes de cette collaboration et attendons avec impatience le contenu que Jonathan créera pour faire découvrir Black Montain au cours de la prochaine année. Voici un aperçu du plaisir qui vous attend :

