Au total : 3 473 inscriptions à l'examen professionnel de l'OIIQ - De futurs infirmières et infirmiers viendront prêter main-forte au réseau de la santé

MONTRÉAL, le 10 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) déploie actuellement tous ses efforts en vue de la tenue de l'examen professionnel des 12 et 19 septembre, prévu initialement en mars au début de la crise sanitaire. En tout, 3 473 candidates et candidats à l'exercice de la profession infirmière et 155 candidates et candidats IPS se sont inscrits. Aux fins du respect des mesures sanitaires, 40 sites d'examen ont été répartis à travers le Québec, pouvant accueillir un maximum de 50 personnes par salle.

« Il s'agit d'une organisation sans précédent pour l'OIIQ afin d'assurer la sécurité des étudiantes et étudiants qui passent l'examen professionnel et de favoriser la venue d'une nouvelle cohorte sur le marché du travail pour contribuer à l'effort de lutte contre la COVID-19 », a affirmé Luc Mathieu, président de l'OIIQ.

Ainsi, près de 150 employés et 50 ressources externes seront mobilisés durant ces deux jours pour assurer le bon déroulement de l'activité. Trente-six établissements d'enseignement de niveau universitaire et collégial participent à cette mobilisation et mettent leurs locaux à disposition. La collaboration d'experts en prévention et contrôle des infections du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec a également été nécessaire en vue de mettre en place les mesures d'hygiène requises.

« Les étudiantes et étudiants étaient déjà mis à contribution dans le réseau de la santé pour soutenir leurs futurs collègues, qui sont à pied d'œuvre depuis le début de la pandémie. L'arrivée de cette relève permettra de mieux coordonner l'offre de soins et de services infirmiers dans l'éventualité d'une deuxième vague de COVID-19. Les derniers mois ont démontré toute l'importance de l'expertise infirmière. J'aimerais en profiter pour leur souhaiter bonne chance et les remercier d'avoir choisi la profession infirmière. Le Québec a besoin d'eux », a ajouté Luc Mathieu.

