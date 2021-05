Au sujet des applications de pointage mobile dans la construction - Une grève imminente qui repose sur de fausses allégations d'atteinte à la vie privée

QUÉBEC, le 20 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dernièrement, plusieurs médias nationaux ont rapporté que l'enjeu des négociations des conventions collectives dans le domaine de la construction ne porte pas sur les salaires. Il porte principalement sur le recours aux applications mobiles sur le téléphone des travailleurs pour inscrire les heures d'arrivée et de départ du chantier, ainsi que les heures supplémentaires. Les associations patronales reprochent d'ailleurs aux syndicats de faire de la désinformation au sujet de ces applications mobiles, en faisant croire aux travailleurs qu'ils pourraient ainsi être surveillés dans leurs déplacements tout au long de la journée -- ce qui est complètement faux.

Jérome Guay, président de l'entreprise Mobile Punch, qui est le leader québécois de pointage mobile dans le domaine de la construction, multiplie les représentations auprès des associations patronales et syndicales, afin de faire valoir le fonctionnement de son application (et des autres semblables sur le marché). La fonction de géolocalisation qui semble être mise en cause par les parties syndicales est une fonction qui est activée manuellement par le travailleur lors de son arrivée et de son départ de son lieu de travail (communément appelé « punch in/punch out »). Cette application ne donne pas accès à aucune autre information sur le téléphone de l'employé telle que les photos, les courriels, les numéros de téléphone, etc.

« J'aimerais grandement avoir l'occasion de commenter les fausses informations qui continuent de circuler au sujet des applications de punch mobile sur de nombreux forums d'échanges des parties syndicales et qui minent les négociations en cours. Je me désole de constater que c'est tout un secteur de l'économie québécoise qui sera arrêté prochainement sur la base de désinformation et de fausses allégations. Depuis les derniers mois, j'ai investi d'innombrables efforts pour démontrer aux diverses parties en cause que notre application ne porte aucunement atteinte à la vie privée des travailleurs. À l'heure actuelle je me questionne réellement sur la bonne foi des parties syndicales en la matière » affirme M. Jérôme Guay, président de Mobile-Punch.

À propos de Mobile Punch

Fondée à Lévis Québec en 2016 par Jérôme Guay et Bryan Porter, Mobile Punch est une application mobile destinée aux PME de tous les secteurs d'activité qui souhaitent simplifier la gestion des feuilles de temps, des horaires de travail et des projets. Mobile-Punch est offerte en français et en anglais et fonctionne sur tous les appareils mobiles Android et iPhone. Elle regroupe plus de 27 000 utilisateurs quotidiennement dans le monde au sein d'entreprises aux domaines variés, tels que la construction, la sécurité, l'entretien ménager et les services de réparation, pour n'en nommer que quelques-uns. Depuis le lancement de l'entreprise, c'est plus de 11 500 000 punchs qui ont été réalisés sans papier au bénéfice de tous les clients.

