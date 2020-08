Au pays, près du quart des femmes ont déjà eu de la difficulté à se procurer des produits d'hygiène féminine, causant des effets dévastateurs sur leur santé et leur bien-être

Pharmaprix fait équipe avec U by Kotex et Les Banques alimentaires du Québec pour mettre en lumière les enjeux liés à la précarité menstruelle.

MONTREAL, le 5 août 2020 /CNW/ - Les produits d'hygiène féminine ne devraient jamais être considérés comme un article de luxe. Point final. Cependant, l'accès inadéquat aux produits d'hygiène féminine est une réalité pour près d'un quart des femmes, partout au pays1. De plus, selon un récent sondage effectué à l'échelle nationale et commandé par l'équipe d'AIMEZ VOUS de PharmaprixMC, 12 % des Québécoises ont déclaré qu'elles ont déjà eu, à plusieurs reprises, à faire le choix difficile entre acheter un produit d'hygiène féminine et un article essentiel de leur liste d'épicerie 2. Face à ce choix impossible, 13 % des femmes ont été contraintes de recourir à des options parfois insalubres comme des chaussettes, des chiffons, de vieux t-shirts et parfois pire encore2, pour remplacer les produits d'hygiène féminine.

Parce que 84 % de la population Québécoise admet ne pas connaître du tout le terme « précarité menstruelle »2, l'équipe d'AIMEZ VOUS de Pharmaprix, U by Kotex et Les Banques alimentaires du Québec ont décidé de s'unir pour sensibiliser la population à cette question souvent négligée et encourager l'action et les dons.

L'équipe d'AIMEZ VOUS de Pharmaprix et U by Kotex se sont associés pour donner aux consommateurs la possibilité de faire une différence dans le cadre de l'initiative « Achetez-en un, donnez-en un ». U by Kotex égalera la vente de chaque paquet de produits d'hygiène féminine avec le don d'un autre paquet à une banque alimentaire locale, jusqu'à concurrence de 50 000 paquets, à l'échelle du pays. Mais ce n'est que le début.

Tout au long du mois d'août, le programme AIMEZ VOUS de Pharmaprix s'associera à des femmes influentes afin de mettre en lumière les enjeux liés à la précarité menstruelle et l'histoire derrière les #AlternativesÀLaPrecariteMenstruelle que certaines femmes doivent utiliser en l'absence de produits d'hygiène féminine.

« Cet été, en collaboration avec U by Kotex et Les Banques alimentaires du Québec, l'équipe d'AIMEZ VOUS de Pharmaprix veut contribuer à mettre fin à la stigmatisation entourant les menstruations et encourager les femmes à se joindre au mouvement pour mettre un terme à la précarité menstruelle en sensibilisant le public au problème auquel sont confrontées de trop nombreuses femmes » a déclaré Lisa Gibbs, directrice, Investissement communautaire, Pharmaprix. « Nous espérons que cette initiative ne se contentera pas de soutenir les personnes dans le besoin, mais qu'elle incitera aussi les gens à envisager de faire don de produits d'hygiène féminine à leur banque alimentaire locale tout au long de l'année. »

Selon Les Banques alimentaires du Québec, le réseau vient en aide à plus de 500 000 personnes chaque mois. Cependant, les produits d'hygiène féminine ne font malheureusement pas souvent l'objet de dons, ce qui n'est pas surprenant puisque seulement 19 % des Québécois sont sensibilisés au fait que les femmes dépendent de leur banque alimentaire locale pour leurs produits de soins personnels, comme les tampons et les serviettes hygiéniques2.

« La disponibilité des produits d'hygiène féminine dans les banques alimentaires locales est essentielle pour préserver la dignité des femmes qui ne devraient jamais avoir à choisir entre les produits d'hygiène féminine et la nourriture » a déclaré Julie Marchand, directrice générale, Les Banques alimentaires du Québec. « Nos membres, partout au Québec, acceptent et encouragent les dons de produits d'hygiène féminine, afin qu'ensemble, nous puissions contribuer à mettre fin à la précarité menstruelle. »

Le partenariat avec Les Banques alimentaires du Québec s'inscrit dans le cadre d'un engagement à long terme de Pharmaprix par son programme AIMEZ VOUS de Pharmaprix, qui vise à sensibiliser le public et à agir contre la précarité menstruelle. Depuis 2011, le programme AIMEZ VOUS de Pharmaprix s'est engagé à soutenir la santé des femmes, notamment par des initiatives visant à aider les femmes confrontées à la précarité menstruelle. Ces initiatives comprennent des dons de produits, des campagnes locales et des collaborations stratégiques avec des partenaires tels que U by Kotex et Les Banques alimentaires du Québec.

Depuis 2018, le programme AIMEZ VOUS de Pharmaprix a soutenu 50 000 femmes confrontées à la précarité menstruelle grâce à des dons de produits d'hygiène féminine.

Tous peuvent aider à poursuivre sur cette lancée en visitant le site pharmaprix.ca/laprecaritemenstruelle pour en apprendre davantage sur la précarité menstruelle et sur comment on peut tous aider.

À propos de Pharmaprix

Shoppers Drug Mart Inc/Pharmaprix Inc. est l'un des noms les plus reconnus de l'industrie du commerce de détail canadien. La société octroie des licences de pharmacies de détail offrant une gamme complète de services, exploitées sous la dénomination Shoppers Drug Mart et Pharmaprix (au Québec). Les 1 300 et quelques établissements Shoppers Drug Mart et Pharmaprix sont situés à des emplacements de choix dans chaque province et deux territoires, de sorte qu'ils comptent parmi les points de vente au détail les plus pratiques au Canada. La société octroie des licences ou est propriétaire de 47 pharmacies affiliées à des cliniques exploitées sous la dénomination Shoppers Simply Pharmacy our Pharmaprix Simplement Santé (au Québec), et de services dermatocosmétiques dans deux emplacements indépendants, La clinique beauté. De plus, la société, à titre de propriétaire-exploitant de 43 établissements Wellwise détenus par Shoppers Drug Mart et d'un site Web de commerce électronique, Wellwise.ca, est le plus important détaillant canadien de produits et de services pour les soins de santé à domicile. En plus de son réseau de magasins de détail, la société détient Cannabis médical de Shoppers Drug Mart Inc., une plateforme en ligne pour la vente de cannabis médical, le Réseau de santé spécialisé Shoppers Drug Mart Inc., fournisseur de distribution de médicaments spécialisés et de services pharmaceutiques et de soutien complet aux patients ainsi que MediSystem Inc., fournisseur de produits et de services pharmaceutiques aux établissements de soins de longue durée. Shoppers Drug Mart est une division indépendante et unique des Compagnies Loblaw Limitée.

À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec

Le réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ), ses 19 Moissons, ses 13 membres associés partout au Québec, 1 200 organismes communautaires répondent à plus de 1,9 million de demandes d'aide alimentaire par mois. Pour en savoir plus : www.banquesalimentaires.org

À propos de U by KotexMD

Kimberly-Clark a créé la catégorie des produits d'hygiène féminine avec le lancement de la marque Kotex il y a 100 ans. Maintenant, U by KotexMD, une gamme complète de serviettes hygiéniques, protège-dessous et tampons, continue de repousser les limites de la catégorie. En offrant une protection exceptionnelle et une conception unique, la marque offre aux femmes une meilleure expérience de produits d'hygiène féminine dans l'ensemble.

