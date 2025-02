Un sondage indique que bon nombre de Canadiens ne sont pas à l'aise de discuter de leurs dernières années de vie

TORONTO, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens ne sont pas bien préparés pour leurs vieux jours, selon un récent sondage de Trust Scotia intitulé Tirer le maximum de votre héritage : pour une planification successorale réussie*. Des personnes sondées, 41 % n'ont pas de mandat de protection ou de procuration désignant la personne qui gérera leurs finances et leurs biens si elles sont frappées d'incapacité, et 47 % n'en ont pas pour leurs soins personnels et médicaux.

« Comme la population vit plus longtemps qu'auparavant, mais pas toujours en bonne santé, nous risquons tous d'être aux prises avec une maladie ou une incapacité. Il est impératif de se préparer à cette éventualité et de s'assurer que nos volontés seront respectées », explique Rob McGavin, directeur général de Trust Scotia. « Si jamais quelque chose vous arrive, vos proches seront probablement très ébranlés. Le mandat de protection ou la procuration les orientera dans leur prise de décision. »

Des conversations difficiles

Soixante-neuf pour cent (69 %) des répondants disent avoir un testament à jour. De ceux qui n'en ont pas, plus de la moitié (55 %) affirment ne pas encore avoir eu l'occasion d'en faire un. Enfin, la plupart des répondants n'ont jamais abordé les grandes questions liées à la fin de vie avec leurs êtres chers :

Seuls 33 % des répondants ont parlé de l'endroit où ils souhaitent vivre leurs derniers jours (à domicile, en maison de fin de vie ou à l'hôpital).

Quarante-trois pour cent (43 %) n'ont pas discuté avec leurs enfants de la possibilité de vieillir à domicile, même si c'est le souhait de 77 % des répondants.

Moins de la moitié (45 %) ont fait part de leur préférence quant au lieu de leur dernier repos (cimetière, mausolée communautaire, dispersion des cendres dans la nature, etc.).

La situation conjugale

Les réponses des personnes sondées varient grandement selon leur situation conjugale :

Les célibataires se préoccupent davantage de ce qui leur arrivera dans leurs vieux jours : 65 % disent s'inquiéter, comparativement à 44 % pour les personnes en couple.

La plupart des célibataires (57 %) ont discuté de leurs souhaits de fin de vie avec leurs proches, et 38 % en ont parlé à leur conseillère ou conseiller financier.

Les célibataires sont plus nombreux (57 %) à avoir un mandat de protection ou une procuration pour leurs biens ET pour leurs soins personnels, comparativement à 49 % pour les répondants en couple et 34 % pour les personnes séparées ou divorcées.

« Plus vous serez transparent et discuterez tôt de ces questions avec vos proches ou votre conseiller financier, plus il vous sera facile de gérer votre planification successorale et de prendre des décisions cruciales, ajoute M. McGavin. Ainsi, vous aurez voix au chapitre après votre départ ou en cas d'inaptitude. »

* Le Sondage sur les testaments et la planification successorale a été effectué auprès de Canadiennes et Canadiens de plus de 50 ans détenant au moins 500 000 $ d'actifs à investir.

