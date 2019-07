Au-delà des chiffres : les risques politiques et l'instabilité suscitent de l'inquiétude liée au ralentissement de la croissance économique

Principales constatations :

Le rythme de l'économie canadienne est inférieur à la moyenne, mais devrait s'accélérer : La croissance de l'économie canadienne devrait ralentir pour s'établir à 1,4 % cette année, avant une légère augmentation qui la portera à 1,7 % l'an prochain. Ce taux devrait suffire pour que la Banque du Canada ne change rien à son taux et que la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain demeure entre 0,70 $ et 0,75 $.

La croissance de l'économie canadienne devrait ralentir pour s'établir à 1,4 % cette année, avant une légère augmentation qui la portera à 1,7 % l'an prochain. Ce taux devrait suffire pour que la Banque du Canada ne change rien à son taux et que la valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain demeure entre 0,70 $ et 0,75 $. Les risques politiques et l'instabilité suscitent de l'inquiétude à propos d'une récession : Les conflits commerciaux prévus découlant de la volonté du gouvernement américain à renégocier la politique commerciale, le processus prolongé du Brexit et la croissance des États-Unis ont suscité une inquiétude à propos d'une récession et poussé les banques centrales à réitérer leur engagement à favoriser la croissance économique et à assouplir leur politique monétaire au besoin.

Les conflits commerciaux prévus découlant de la volonté du gouvernement américain à renégocier la politique commerciale, le processus prolongé du Brexit et la croissance des États-Unis ont suscité une inquiétude à propos d'une récession et poussé les banques centrales à réitérer leur engagement à favoriser la croissance économique et à assouplir leur politique monétaire au besoin. Des organismes internationaux révisent les prévisions mondiales : La récente intensification des mesures protectionnistes a amené le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Organisation de coopération et de développement économique à retrancher 0,2 à 0,3 point de pourcentage à leurs prévisions de croissance mondiale.

La récente intensification des mesures protectionnistes a amené le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Organisation de coopération et de développement économique à retrancher 0,2 à 0,3 point de pourcentage à leurs prévisions de croissance mondiale. Les perspectives économiques mondiales ne sont pas aussi sombres qu'on pourrait le croire : Il ne fait aucun doute que l'économie mondiale traverse une période de ralentissement de la croissance, et jusqu'ici le ralentissement s'est largement limité au secteur industriel.

TORONTO, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Dans ses dernières perspectives économiques, Au-delà des chiffres, les Services-conseils en économie de Deloitte examinent les tendances du marché, les tensions politiques et les risques qui ont une influence sur le climat et les prévisions de croissance mondiale. Bien que l'inquiétude sur les marchés soit liée à l'augmentation des risques de perte, à l'incertitude du commerce et aux conflits politiques, elle semble excessive et n'est pas totalement justifiée par les données économiques.

La récente intensification des risques politiques, y compris le processus désordonné du Brexit et les tensions commerciales persistantes, notamment entre les États-Unis et leurs principaux partenaires commerciaux, viennent entraver de façon insidieuse la croissance mondiale et déstabiliser les marchés des capitaux. L'augmentation de l'inquiétude sur les marchés des capitaux, qui étaient déjà tendus depuis la reprise aux États-Unis, a entraîné le renversement des courbes de rendement aux États-Unis et au Canada. Généralement un signe avant-coureur d'une récession, le pressentiment qu'une récession se prépare sur le marché des obligations est en contradiction avec la hausse des profits attendue associée au prix record des actions.

« Avec l'augmentation récente des risques politiques et du ralentissement économique, le climat sur le marché et l'inquiétude grandissante sont compréhensibles, mais ne devraient pas paralyser les entreprises », affirme Craig Alexander, économiste en chef de Deloitte Canada. « Il est important de savoir que nous sommes dans les derniers stades du cycle économique, ce qui rend l'économie plus vulnérable, mais indique également le retour d'une croissance plus viable. Bien que des risques soient présents et difficiles à prévoir, ils ne devraient pas dissuader les entreprises de se tenir au courant et de procéder à une bonne planification. »

Comme nous l'avions prévu dans nos perspectives économiques trimestrielles d'avril, la croissance économique mondiale a continué de ralentir, traduisant un retour à un rythme plus viable, après la forte croissance enregistrée dans de nombreuses économies avancées. Les Services-conseils en économie de Deloitte demeurent d'avis que le Canada est dans une période de croissance économique continue, mais modeste.

Pour télécharger les Perspectives économiques de juillet 2019 des Services-conseils en économie de Deloitte, visitez : https://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/finance/articles/perspectives-economiques-blues-fin-cycle.html

À propos de Deloitte

Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans de nombreux secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires, qui offre les compétences de renommée mondiale, le savoir et les services dont les clients ont besoin pour surmonter les défis d'entreprise les plus complexes. Pour en apprendre davantage sur la façon dont les quelque 264 000 professionnels de Deloitte ont une influence marquante - y compris les 9 400 professionnels au Canada - veuillez nous suivre sur LinkedIn, Twitter ou Facebook.

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois de l'Ontario, est le cabinet membre canadien de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Deloitte désigne une ou plusieurs entités parmi Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société fermée à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ainsi que son réseau de cabinets membres dont chacun constitue une entité juridique distincte et indépendante. Pour une description détaillée de la structure juridique de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses sociétés membres, voir www.deloitte.com/ca/apropos.

SOURCE Deloitte & Touche

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Kyle Wyskiel, Deloitte, 416-354-1574, kwyskiel@deloitte.ca ; Marilyne Plouffe, Deloitte, 514-393-5471, mplouffe@deloitte.ca