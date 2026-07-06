Au-delà de la rivalité bilatérale : les experts réévaluent le rôle des relations sino-américaines dans la stabilité mondiale

PÉKIN, 6 juillet 2026 /CNW/ - Alors que les tensions géopolitiques s'intensifient et que les conflits régionaux se multiplient, des universitaires et des experts en politiques se sont réunis à l'occasion du 14e Forum mondial sur la paix à Pékin pour se pencher sur une question centrale : la stabilité entre la Chine et les États-Unis peut-elle encore servir de point d'ancrage dans un ordre mondial de plus en plus fragmenté ?

Le panel Relations sino-américaines et stabilité internationale a réuni des universitaires de Chine, des États-Unis et d'institutions internationales dans le cadre d'une discussion présidée par Da Wei, directeur du Centre pour la sécurité et la stratégie internationales de l'Université de Tsinghua.

Thomas Fingar, de l'Université Stanford, a fait valoir que l'interprétation des affaires mondiales principalement sous l'angle de la concurrence entre la Chine et les États-Unis ne tient pas compte de l'influence croissante des conflits régionaux, de l'évolution de la dynamique des alliances et des choix politiques des pays tiers pour façonner le système international d'aujourd'hui. Bien que le renforcement de la coopération bilatérale reste important, a-t-il déclaré, relever les défis mondiaux exigera un engagement international plus large, et les intérêts et les choix politiques des pays tiers ont également un impact significatif sur les relations entre la Chine et les États-Unis et la stabilité mondiale.

Plusieurs intervenants ont souligné la récente rencontre entre les présidents chinois et américain, où les deux parties ont décrit leur relation en termes de « stabilité stratégique constructive ». Wu Xinbo de l'Université de Fudan et Yu Tiejun de l'Université de Pékin considèrent cette formulation comme une étape importante vers des relations plus stables à long terme. Selon eux, cette évolution illustre un éloignement du « découplage » et de la « réduction des risques » au profit d'un dialogue et une coopération accrus dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la gouvernance financière, le contrôle des armements et la gestion de crise.

Offrant une évaluation plus prudente, Clifford Kupchan, président émérite du Groupe Eurasia, a décrit la relation actuelle entre les États-Unis et la Chine comme une relation de « coexistence concurrentielle ». Selon lui, les progrès récents ont porté sur l'établissement de garde-fous et la prévention des conflits plutôt que sur l'élargissement de la coopération. À mesure que s'accélère le découplage technologique et de la chaîne d'approvisionnement, cette relation ressemble de plus en plus aux relations américano-soviétiques de la guerre froide, dans lesquelles les questions clés devaient être gérées séparément malgré une rivalité stratégique plus large.

Sun Yun, directrice du programme chinois du Centre Stimson, a souligné les différences persistantes dans la façon dont Pékin et Washington interprètent la « stabilité stratégique constructive », notant que la Chine met l'accent sur la coopération tandis que les États-Unis accordent une plus grande priorité à la gestion des risques et à la prévention des crises. Elle a déclaré que la trajectoire des relations sino-américaines sera façonnée à la fois par l'approche personnelle du président Trump et par la force nationale croissante de la Chine.

SOURCE World Peace Forum Secretariat

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