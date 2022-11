Au cours du webinaire The Push Towards Premium, TECNO annonce le lancement de la nouvelle série phare PHANTOM X2 propulsé par la puce Dimensity 9000 5G de MediaTek

LONDRES, 23 novembre 2022 /CNW/ - TECNO, une marque mondiale de technologies novatrices qui exerce ses activités dans plus de 70 marchés à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui sa plus récente série de téléphones intelligents haut de gamme. La série PHANTOM X2 sera équipée de la puce avancée Dimensity 9000 5G de MediaTek et d'une caméra révolutionnaire. Elle a été présentée au cours du webinaire The Push Towards Premium : Changing Smartphone Preferences and the Technology Behind Them tenu le 22 novembre 2022.

La nouvelle série PHANTOM X2 sera alimentée par la puce Dimensity 9000 5G de MediaTek.

Le webinaire offre une plateforme aux chefs de file influents de l'industrie pour discuter des facteurs et des forces qui influencent la demande mondiale croissante de technologies de téléphone intelligent de qualité supérieure. Au cours du webinaire, TECNO a également annoncé que sa sous-marque haut de gamme, PHANTOM, lancera en décembre une série de téléphones intelligents de nouvelle génération : PHANTOM X2.

Une puce haut de gamme est un élément clé de la performance globale des téléphones intelligents haut de gamme. La série PHANTOM X2 sera alimentée par la puce phare Dimensity 9000 5G de MediaTek, et le premier système sur puce mobile TSMC 4nm 5G au monde. Grâce à son savoir-faire de pointe en 4 nm, l'entreprise offre avec cette série la meilleure performance, l'efficacité énergétique la plus avancée et une expérience utilisateur incroyablement fluide avec un score de référence AnTuTu supérieur à 1 000 000+.

En ce qui concerne les performances d'imagerie améliorées, les téléphones intelligents équipés de la puce Dimensity 9000 5G de MediaTek créent une expérience créative fluide avec des modes de prise de vue multiexposition et HDR complexes, captant sans effort des niveaux de lumière et d'ombre plus élevés dans les photos et les vidéos, même à l'intérieur ou dans des conditions de faible luminosité. La puce offre également des effets instantanés dynamiques incroyables pour améliorer l'expérience vidéo. Elle offre pour la première fois la possibilité de capter des vidéos HDR sur trois caméras simultanément et met en vedette le processeur de signal d'image (ISP) Imagiq 790 de 7e génération avec la capacité de traiter jusqu'à 9 milliards de pixels par seconde, ce qui augmente les capacités du téléphone intelligent pour une performance remarquable en matière de vidéographie et de photographie.

« MediaTek améliore l'informatique mobile en lançant les jeux de puces les plus récents et les plus avant-gardistes. Cela comprend la puce Dimensity 9000 5G de MediaTek, le premier système sur puce TSMC 4 nm 5G mobile au monde, qui promet des performances et une efficacité énergétique accrues », a déclaré Anku Jain, directeur général de MediaTek India.

Jack Guo, directeur général de TECNO, ajoute : « Grâce à l'incroyable puissance de la puce phare Dimensity 9000 5G de MediaTek, nous offrirons une expérience de téléphone intelligent sans précédent à nos clients du monde entier. Il s'agit d'un autre jalon de notre parcours, qui renforce notre émergence en tant qu'acteur de premier plan sur le marché concurrentiel des téléphones intelligents haut de gamme. »

La collaboration passionnante entre TECNO et MediaTek repose sur un engagement commun à poursuivre l'innovation technologique créative qui propose de nouvelles expériences aux consommateurs partout dans le monde. La remarquable puce Dimensity 9000 5G de MediaTek offre une performance exceptionnelle qui améliorera tous les aspects de l'expérience de la série PHANTOM X2, de l'affichage au jeu, en passant par la connectivité et l'imagerie, en particulier en ce qui a trait à la photographie nocturne et au portrait.

Le tout nouveau modèle polyvalent de la série PHANXOM X2 sera officiellement lancé à Dubaï le 7 décembre. La série offrira aux consommateurs du monde entier le meilleur de l'innovation avant-gardiste de PHANTOM, en plus d'une expérience de téléphone intelligent exceptionnelle.

À propos de PHANTOM

PHANTOM est une sous-marque de technologie de pointe de TECNO. Né en réponse à la demande mondiale croissante pour des produits intelligents haut de gamme, PHANTOM conçoit des appareils haut de gamme, élégants et audacieux qui sont à l'avant-garde de l'innovation. En tant que marque technologique internationale pionnière, PHANTOM permet aux consommateurs de devenir des créateurs, améliore les affaires et le divertissement, et encourage de nouvelles façons de penser dans un esprit d'individualité moderne. Imprégnés de l'éclat distinctif de la marque, les produits de PHANTOM sont une source d'inspiration pour leurs utilisateurs et les encouragent à devenir les leaders du changement, qu'ils recherchent l'extraordinaire dans leur vie quotidienne et qu'ils fassent de chaque expérience un moment inoubliable. Pour en savoir plus sur PHANTOM, visitez www.mobile-phantom.com

