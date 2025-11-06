Au cœur d'un système fragile, une lumière qui ne s'éteint pas : celle de la dignité - La Fondation de la SSPAD récolte 430 000 $ pour soutenir les soins palliatifs à domicile

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - La Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile (FSSPAD) est fière d'annoncer que la 18e édition de sa Soirée Dignité, tenue le 5 novembre 2025, a permis d'amasser plus de 430 000 $ pour soutenir l'accès à des soins palliatifs gratuits, à domicile.

Comité organisateur de la Soirée Dignité 2025 et membres du conseil d’administration de la Fondation de la SSPAD (Groupe CNW/Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile)

Cet événement-bénéfice annuel a réuni près de 400 invités à l'Espace St-Denis, dans une ambiance à la fois festive et empreinte d'émotions. Les participants ont pu vivre une soirée unique marquée par des témoignages touchants, un spectacle d'humour divertissant et des moments de solidarité qui rappellent la force du collectif lorsqu'il s'agit d'honorer la vie jusqu'à son dernier souffle.

« La Soirée Dignité est bien plus qu'un événement : c'est un élan du cœur. Grâce à la générosité de nos partenaires, de nos donateurs et de tous les invités, nous poursuivons notre mission d'offrir des soins empreints de dignité et d'amour aux personnes en fin de vie et à leurs proches », souligne Laurence de Villers, directrice générale de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal et de sa Fondation.

Chaque année, la Société de soins palliatifs à domicile (SSPAD) accompagne plus de 1 200 patients et 400 proches aidants en leur offrant des soins palliatifs et des services de haute qualité, dans le confort de leur maison, pour la dernière étape de leur vie. Ce sont plus de 25 000 heures de soins infirmiers, disponibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7, sans compter les soins d'hygiène et de confort, les soins psychologiques et spirituels, ainsi que le soutien aux proches aidants. Et le tout, sans attente.

Tous ces soins sont dispensés entièrement gratuitement, mais leur qualité exceptionnelle a un coût. Le soutien de nos donateurs permet de mettre la dignité humaine au cœur des soins de fin de vie, en accompagnant chaque patient et chaque proche dans les moments les plus sensibles avec respect, chaleur humaine et expertise.

Des partenaires au grand cœur

La Fondation tient à exprimer sa profonde gratitude envers le partenaire présentateur de l'événement, la Fondation Luc Maurice, ainsi que l'ensemble des partenaires et donateurs qui rendent cette soirée possible année après année.

Merci à : Québecor, Saint-Arneault, Cascades, Fondation Famille Lemaire, Banque Nationale, Fiera Capital, Agropur, Boralex, Promutuel, Desjardins, LCM Avocats, Les Espaces Memoria, JAMP Pharma, Groupe Petra, McCarthy Tétrault, Banque Laurentienne et Ernst & Young.

Le succès de cette soirée témoigne de la mobilisation exceptionnelle du milieu des affaires, du réseau philanthropique et de la communauté québécoise autour d'une même valeur phare : celle de la dignité humaine.

Il est encore temps de rejoindre cette grande chaîne de bienveillance en faisant un don en ligne, au téléphone ou par la poste.

À propos de la SSPAD et sa Fondation

La Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal (SSPAD) est un organisme de santé à but non lucratif dont la mission est de dispenser gratuitement, à domicile, des soins palliatifs et des services de haute qualité, à toute personne malade atteinte de cancer ou de toute autre pathologie en phase avancée de la maladie et qui désire vivre à domicile la dernière étape de sa vie. Depuis 1980, la mission de la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile est de recueillir et d'administrer des fonds pour soutenir la SSPAD… et ça continue!

SOURCE Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile

Personne-ressource : Carolane Bilodeau-Courtemanche, Conseillère principale, Communications et Événements, Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 272-7200 poste 229